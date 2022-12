Ortega Cano está a punto de cumplir uno de sus sueños. Ahora que su divorcio con Ana María Aldón está a punto de ser firmado -y ya han establecido las bases de su separación-, el torero ha comenzado una nueva etapa en su vida, etapa en la que su proyecto más personal está a punto de ver la luz. Tras muchos meses volcado en él, la sala ubicada en el Museo Etnográfico ‘El Caserón’ de San Sebastián de los Reyes abrirá sus puertas el próximo 20 de enero.

Así lo ha comunicado Aurelio Manzano en Fiesta, afirmando que la inauguración del museo con los enseres más especiales del diestro no se pospondrá más. Una buena noticia que coincide con la remontada de Gloria Camila, que tuvo que alejarse del foco mediático por problemas de salud y que, poco a poco, está volviendo a retomar sus compromisos laborales con mucha fuerza.

Pero no ha sido un camino fácil llegar hasta aquí, pues hace tan solo un mes, Ortega Cano vio cómo se ponía en jaque su sueño. Un grupo de antitaurinos comenzó a recoger firmas en change.org para evitar la apertura de la exposición, alegando que no querían vincular a la localidad con el fomento de la tortura animal, puesto que el museo del diestro está enfocado, en su mayor parte, a su trayectoria profesional en los ruedos. Sin embargo, el torero ha continuado con el proyecto contra viento y marea pues, como ya comentamos, la redacción de Look se puso en contacto con el Ayuntamiento y la organización oficial del Museo, que aseguraron que la exposición seguía en pie y que vería la luz en un par de meses.

Ahora, se ha podido confirmar que, finalmente, el museo de Ortega Cano abrirá sus puertas a finales de enero. Una sala en la que también se rendirá homenaje a otras figuras locales del toreo como Andrés Caballero, Sebastián Pereira, Eduardo Flores o Álvaro García. En concreto, la sala del diestro ocupará la planta baja del Museo, contando con un total de 160 metros cuadrados. El objetivo que la localidad ha querido lograr con este proyecto es el de incorporar la historia taurina y festiva local, además de rendir homenaje a Ortega Cano. En la sala se exhibirán fotografías, carteles, trofeos o trajes de luces, piezas únicas cedidas por el diestro vinculadas a su carrera en el ruedo.

Sin embargo, la ausencia más notable será la de Ana María Aldón, pues ya dejó claro ella misma que le había pedido al diestro no poner ninguna fotografía suya. Y es que, aunque la temática de la sala es profesional, se ha podido saber que también estará presente la figura de Rocío Jurado. No obstante, la diseñadora ha optado por no ser protagonista del proyecto, pues considera que su historia de amor con Ortega Cano ha llegado a su fin y que es un homenaje hacia el torero, no hacia ella. “No tiene ningún sentido que haya ahí un cuadro mío, igual que no tendría sentido que yo pusiese un cuadro de él en medio del salón de mi nueva casa”, sentenció. Unas palabras que dejan entrever que la colaboradora de Telecinco no estará presente en la apertura, aunque habrá que esperar hasta el 20 de enero para comprobar si ha declinado la invitación de su todavía marido o si, por el contrario, estará a su lado en un día tan especial.