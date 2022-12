Ana María Aldón, más feliz que nunca: primeras imágenes en su nuevo hogar

Si bien era hace tan solo unas semanas cuando salían a la luz los planes de Ana María Aldón a la hora de abandonar el domicilio que compartió con Ortega Cano para dar pistoletazo a una nueva etapa de soltería, y por ende en un nuevo hogar, no ha sido hasta ahora cuando la diseñadora ha reaparecido en la casa en cuestión.

Ataviada con un look de lo más otoñal, compuesto por un pantalón pitillo beige con un jersey marrón a tono, la colaboradora de Fiesta se ha dejado ver por los aledaños de su nuevo nidito. Con gesto alegre y dejando entrever que está plenamente feliz y dispuesta a dar el paso de “independizarse” y dejar atrás todo aquello que tenga relación con el torero, Ana María Aldón ha sido captada por las cámaras de Gtres en los aledaños del domicilio en cuestión, el cual estaría ubicado en una urbanización de Guadalajara y tendría un precio de 250.000 euros. Una cifra alta que la diseñadora habría desembolsado para poder alojarse en un chalet de dos pisos que se encuentra a 55 kilómetros de la capital y a 20 minutos de su anterior domicilio, contando con 230 metros cuadrados, garaje privado y sótano, además de zonas comunes en las que hay piscina y pista de pádel, según confirmaba recientemente Semana.

Con este movimiento, la ex del diestro parece permanecer firme en sus convicciones a la hora de no querer dar ni un solo paso atrás en su ruptura con Ortega Cano. A comienzos del verano, fueron muchos los rumores que apuntaban a un distanciamiento en el matrimonio, aunque ninguno de los dos protagonistas quería confirmarlo ni desmentirlo. Ahora, varios meses después, los trámites para llevar a cabo el divorcio parecen estar plenamente logrados, razón por la que es cuestión de semanas que Ana María y José separen sus caminos para siempre, eso sí, focalizándose en la felicidad del hijo que tienen en común.

No obstante, tanto una protagonista como otro parecen haber ya rehecho sus vidas por separado. Aunque no han sonado, por el momento, nuevos romances que apunten hacia la ex pareja, lo cierto es que ambos están disfrutando de la compañía de sus seres queridos y sus allegados más que nunca, haciendo una serie de planes en los que no se les había visto en otros momentos. Ana María ha aprovechado para convertirse en una de las grandes estrellas de Sálvame Mediafest Night Fever, habiendo participado en todas sus últimas ediciones demostrando que derrocha talento y que está dispuesta a enfrentarse a cualquier actuación que le pongan. Por otro lado, han sido muchas las imágenes que han salido a la luz de Ortega Cano de fiesta, animándose incluso a cantar junto a amigos diciendo que “sigue siendo el rey”. Unas actitudes que demuestran que los dos se están apoyando en su gente de confianza para superar una ruptura que parece llevar varios meses en sus mentes hasta que finalmente se ha realizado.