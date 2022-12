Gema Aldón reacciona a la nueva vida de Ortega Cano

Ana María Aldón ha comenzado una nueva vida sin Ortega Cano y centrada completamente en su trayectoria en la televisión. Después de llegar a un acuerdo de divorcio con el torero y poner punto final a su historia de amor, la diseñadora ha decidido salir del domicilio conyugal y comenzar esta nueva etapa en una casa ubicada en Guadalajara. Pero para ello ha tenido que tomar una importante decisión que no ha sentado bien a todo el mundo: vender su casa de Sanlúcar de Barrameda.

Pese a que la decisión es irrevocable, su hija, Gema Aldón, no ha dudado en opinar su desacuerdo, puesto que sus palabras han dejado entrever que la colaboradora de Telecinco habría dejado en la calle a su hija, o así se ha sentido ella. Tras una controvertida entrevista en Lecturas, Gema se ha sentado en el plató del Deluxe para hablar alto y claro cómo está afrontando estos momentos en los que la diseñadora ha comenzado un nuevo camino.

Esta última semana, han comenzado a surgir rumores de que, tanto el diestro como Ana María podrían haber encontrado de nuevo el amor. Unas ilusiones que habrían llevado a Ortega Cano ha mostrarse más feliz y radiante que nunca. Y es que, si de algo se quejó la diseñadora los últimos meses de su relación es de que su matrimonio estaba estancado porque el torero no tenía ganas de hacer planes con ella. Algo que parece haber cambiado por completo.

“Con mi madre no salía. Si es verdad que tiene ganas de salir yo me alegro, pero espero que cuando mi madre lo haga nadie la critique, porque tiene el mismo derecho a pasarlo tan bien como él”, ha sentenciado Gema, dejando entrever que su relación con el diestro sigue tirante. Tanto es así, que la joven ha confesado que nunca le vio como una figura paterna en su vida. “Jamás he visto a Ortega como un padre. Le he querido y lo respeto porque es el padre de mi hermano”, ha zanjado, además de confesar que el divorcio es la mejor decisión que podían haber tomado, pues “ese matrimonio iba a acabar con su salud”, haciendo referencia al estado anímico de Ana María Aldón.

Un infierno en pareja

Y es que, Gema Aldón ya se ha convertido en un rostro habitual de Telecinco. Tanto es así que, además de hablar de su madre y Ortega Cano, la joven ha abierto su corazón para relatar sus propias experiencias en el amor. Los últimos años no han sido fácil para ella, llegando incluso a tener problemas de salud por una “relación tóxica” en la que estaba metida y de la que no podía salir por la hija que tiene en común con su ya ex pareja.

“No sé si tú lo querrás decir o no, pero me consta que, en más de una ocasión, los vecinos han llamado a la policía por las cosas que se estaban viviendo en tu casa”, le ha dicho María Patiño. La joven ha reconocido que ha estado muchos años con una persona que solo le traía problemas y que, tal y como afirmaba la periodista, en su vida se habían repetido los patrones de la vida de su madre: “Yo sé que mi madre siempre ha estado y siempre va a estar ahí, pero no es lo mismo tener a una madre a través de un teléfono que tenerla realmente a tu lado”.