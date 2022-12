Ana María Aldón y Ortega Cano están a punto de firmar su divorcio. Su historia de amor ha llegado a su fin y, al tener un hijo en común, se han tenido que poner de acuerdo por su bienestar y en los próximos días ratificarán los puntos de su separación en el juzgado. Sábado Deluxe ha mostrado en exclusiva las claves de este acuerdo, algo que parece no haber sentado nada bien a la diseñadora.

“No entiendo cómo se puede desvelar ese documento. No lo entiendo ni lo comparto. Todo lo que concierne al niño no voy a entrar en ello, ni voy a decir si sí o si no”, ha sentenciado en su regreso al plató de Fiesta. Y es que, para la colaboradora, el pequeño José es su prioridad y no quiere que su nombre salga en la pequeña pantalla. “Me da vergüenza que esto se haya filtrado. Son los derechos de un menos y creo que se están vulnerando”, ha cargado contra la cadena de Fuencarral.

Sin embargo, tan sincera como acostumbra a ser, ha confesado lo que más le ha costado del divorcio ha sido la custodia compartida con el torero: “El pensar que yo iba a estar una semana sin ver a mi hijo…Pero sé que yo no voy a estar una semana sin ver a mi hijo, ni su padre tampoco, porque además yo voy a estar al lado”. Y es que, la diseñadora ya ha anunciado que tiene en su propiedad su nuevo hogar, llegando incluso a enseñar las llaves de la que será su vivienda en las próximas semanas. “Cuando recibo la llave no soy consciente hasta el momento en que esas personas que estaban en esa casa salen y yo miro de frente mi casa con las llaves en la mano”, ha explicado.

Pues, a pesar de haber sido unos meses de lo más complicados, la diseñadora ya ha comenzado una nueva etapa de soltera con más fuerza que nunca. “Me emocioné mucho. Lo compartí con una persona que ha sido fundamental y me ha ayudado en todo este proceso, que para mí es mi ángel de la guarda”, ha sentenciado. Cabe destacar que, en este acuerdo de divorcio, la colaboradora ha renunciado a una indemnización que se le da a algunas mujeres en régimen de separación de bienes y también a la pensión compensatoria.

La controvertida entrevista de Gema Aldón

Pero las emociones no han quedado ahí, pues la diseñadora ha descubierto en directo los titulares que su hija ha dado para la revista Lecturas. No se esperaba que Gema hubiese pronunciado que, cuando su madre la miraba, seguro que le recordaba a su padre. Tras conocer las confesiones de la joven, Ana María Aldón ha roto en llanto. “Yo me quedé con 17 años con una niña en los brazos llorando y yo tenía que sacarla adelante. Lo hice todo lo mejor que pude o que supe. Yo me aparté y ella siguió con la relación tóxica, pero ella no quería hacer lo mismo, no quería que su hija se viese en la misma situación que ella, sola”, ha empezando explicando.

Además, en la entrevista, Gema Aldón confiesa haberse sentido “abandonada” cuando su madre se muda a Madrid junto a Ortega Cano. “Ella lo que no es que la abandonase, pero ya no estaba a su lado como antes porque estaba atendiendo los problemas y necesidades de otra familia. O a lo mejor soy yo la que no se lo perdona”, se ha sincerado la diseñadora entre lágrimas. Y es que, tal y como ha confesado, no ha tenido valor de leer la revista por miedo a lo que se pudiese encontrar. “La hubiese leído, pero tenía lo del concurso y no quería que me perturbara y lo he dejado. Pero es que luego no he sido valiente para coger la revista, leerla y venir aquí preparada. No he tenido el valor porque, a lo largo de estos 27 años que tiene mi hija, yo he pasado mucho y he sufrido mucho y he estado ahí siempre que me ha necesitado y que he podido. No he sabido hacerlo de otra manera”, ha zanjado.

En ese momento, Gema Aldón ha entrado por llamada para decirle a la diseñadora que tienen una conversación pendiente, pero que la quiere con locura. “Si tenemos que decirnos algo lo haremos en privado como siempre hemos hechos”, ha informado. Además, ha querido explicar que en su entrevista no ha hecho ningún reproche a su madre, únicamente ha explicado cómo se ha sentido todos estos años. “Te mando mucha fuerza, mucho ánimo, que te serenes, que estés tranquila. Lo siento mucho si no he estado a la altura como madre (…) No puedo decirte nada, que te quiero mucho y que doy la vida por ti y tú lo sabes”.