Ana María Aldón reaparece en medio de la polémica: “Mi prioridad soy yo”

Ana María Aldón se ha convertido en las últimas semanas en uno de los personajes más perseguidos del panorama nacional. Su presunta crisis con José Ortega Cano ha hecho que ambos estén de nuevo en primera plana mediática. Fue Kiko Hernández quien reveló durante una emisión de Sálvame que la pareja se habría separado. Sin embargo, tan solo unas horas después, el torero intervenía en directo en el citado formato y aseguraba que: Me llevo con mi mujer fantásticamente. Ella está en Andalucía, pero pronto estaremos juntos. Pero ustedes tienen que acabar con mi vida”.

Ahora, ha sido la diseñadora quien ha dado un paso al frente y ha reaparecido en Viva la Vida dejando claro que no se está separando del maestro. “Estoy diciendo que no -hace referencia a la separación-, pero hay otra gente que dice que sí. ¿Qué hago yo? Estoy muy cansada. Afortunadamente, estoy dando pasos hacia delante y de momento no han acabado conmigo”, ha comentado.

Por otro lado, ha sido preguntada por si necesita que su marido le dé su lugar y le defienda. Pero ante esta cuestión, se ha mostrado más tajante que nunca. «Yo ya no espero nada de nadie. Ya no espero, ni necesito, que mi marido me defienda de nadie. No se me quita en la cabeza en el momento en el que se sienta un sobrino nieto de él para llamarme sinvergüenza y mi marido entra para darle un beso a él y a su madre. Yo ya no necesito eso», ha indicado.

De esta manera, la diseñadora ha confesado que en estos momentos está dedicándose tiempo a sí misma para así poder afrontar esta complicada etapa de su vida. «A mí se me está viendo ahora. Tengo fuerza para ir a un supermercado, coger un coche y hacerme cargo de mi madre», ha contado. “Me está respetando, está viendo lo que me está costando. Lo demás son especulaciones. Si algún día tenemos que dar la información la daremos nosotros”, ha comentado en relación a la postura de Ortega Cano.

Sobre si está o no buscando una nueva vivienda, Ana María Aldón también se ha pronunciado en el que ha sido el último programa del espacio conducido por Emma García. «Es al margen de la situación personal que tengo ahora mismo. Llevo un año buscando para lo que yo quiero montar. No he encontrado casa, ahora no es mi prioridad», ha asegurado quitándole hierro al asunto.

Una vez más, Ana María se ha mostrado de lo más generosa a la hora de dar declaraciones para actualizar su estado familiar en un momento clave tanto para ella como para José Ortega Cano, quienes han desmentido su separación. Ahora, queda esperar para ver cómo avanzan los acontecimientos y si superan o no una crisis que ya comenzó hace unos meses, concretamente tras la emisión de la primera parte del documental de Rocío Carrasco.