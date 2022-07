Kiko Hernández se ha sincerado en Sálvame este martes. El colaborador ha sufrido un revés y se ha visto obligado a tener que dejar la obra en la que ha estado trabajando durante los últimos meses que tiene como título, Distinto. Proyecto en el que se ha estrenado como actor después de cosechar una larga trayectoria profesional en el mundo de la televisión. El exconcursante de Gran Hermano se ha mostrado serio y ha dejado claros los motivos por los que ha tenido que retirarse de este trabajo en el que había volcado todas sus ilusiones.

“Hemos llenado más de nueve funciones. Hemos tenido buenas críticas el problema no ha sido la baja afluencia, esta obra ha ido como un tiro comparada con otras que siguen en cartel. Dejo la obra por cuarta vez en cinco meses en contra de mi voluntad y por mi salud mental y personal. Estoy hablando de compañeros, actores, estoy hablando de un directo codirector, estoy hablando de todo un equipo que saben de lo que estoy hablando», ha arrancado Kiko en un discurso en el que se le ha podido ver con semblante serio.

Visiblemente afectado, ha entrado en más detalles, aunque no ha revelado nombres, sí ha roto su silencio. «¿Quieres que diga la verdad? ¿O lo dejamos aquí? Voy a decir más, me ha gustado tanto el teatro que me voy a quedar. Gente como tú ensucia el teatro, pero yo he venido para quedarme, de hecho, la semana que viene estreno una obra Las Troyanas. He sido feliz en el teatro, pero últimamente cada vez que tenía una gira, un día antes no podía dormir y vomitaba bilis del asco de la pena y de tener que ir. Yo no he querido dejar la pelota botando, si continuamos, continuamos hablando todos», ha añadido tajante.

Pero eso no es todo, porque Hernández, ha querido también decir unas palabras de agradecimiento para el director de Distinto. «Voy a emprender en mil aventuras. El pan con el que comen mis hijas y yo, y con el que van a la escuela se llama Sálvame. De aquí comen, de Telecinco, de Mediaset. Llevo 25 años currando y nunca estaré lo suficientemente agradecido por la oportunidad de hacer una obra de teatro, un hobby que se ha convertido en una pesadilla. No lo hacía por dinero, lo hacía por salir de aquí y hacer cosas nuevas, me quité horas de sueños y lo has destruido», ha zanjado.

De esta manera, Kiko Hernández ha vuelto a hacer gala de su habitual sinceridad para zanjar con todo tipo de rumores que han girado en torno a este asunto que, pese a que no ha finalizado de la mejor de las maneras, sí que ha supuesto un aprendizaje para el colaborador. Además, tal y como él mismo ha revelado se encuentra ya inmerso en otro proyecto titulado Las Troyanas.