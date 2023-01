Parecía que Gloria Camila (27) y Ana María Aldón (45) habían enterrado el hacha de su guerra mediática tras la polémica separación de la sanluqueña de José Ortega Cano (68). Pero nada más lejos de la realidad. Esta vez ha sido la hija del diestro quien ha dado pie a un nuevo episodio.

Coincidiendo con la presentación de la nueva canción de Shakira (45) en colaboración con el productor argentino Bizarrap (24), BZRP Music Sessions #53, la joven diseñadora ha señalado en su perfil de Instagram que ella «también podría hacer canciones». «Mujeres con nombre de vírgenes. No son como suena», ha escrito. Una alusión directa y envenenada a la todavía mujer de Ortega Cano, que está ultimando el proceso de divorcio tras anunciar su separación definitiva, el pasado mes de octubre, tras diez años de amor y un hijo en común. Y es que si en la canción de la artista, la ex pareja del futbolista canta que «tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena», refiriéndose a la actual pareja de Gerard Piqué (35), Clara Chía (23); Gloria Camila ha transformado la estrofa para dedicársela, en forma de dardo envenado y consciente del revuelo que iba a causar, a la colaboradora de Fiesta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega)

Además, la hija del torero también ha reaccionado a la controvertida canción con otro escueto mensaje: «Igual va a ser cierto que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan», ha dicho después de compartir en sus stories otro de uno de sus más de 800 mil seguidores que compara a la cantante colombiana con Rocío Jurado: «Ya se te adelantó la de Chipiona», dice el mensaje, que va acompañado de un vídeo de la maestra de la copla andaluza interpretando Ese hombre.

Aunque ambas han alardeado de su buena relación durante años, fue la participación de la diseñadora en Supervivientes y su posterior fichaje como colaboradora de Viva la vida lo que provocó un cambio en su actitud. Esta no es la primera vez que la hija del torero va en contra de Ana María Aldón. Hace tan solo unos meses, cuando la andaluza acudió al programa Déjate Querer, Gloria Ca sentenciaba: «Con lo fácil que es dar una opinión sin tener necesidad de faltar al respeto. Y, por favor, ahorraros el venirme con historias del pasado para justificar vuestras actitudes del presente».

Y más recientes fueron las declaraciones que Gloria Camila dedicó al programa Fiesta, donde colabora habitualmente Ana María Aldón, por precisamente contar con ésta cada fin de semana en plató. «Interesa tener a una víctima en el plató y la impotencia personificada por teléfono para así mantener y subir la audiencia», dijo nada más producirse un encontronazo en directo entre la ex pareja de su padre y su tía, Mari Carmen Ortega.

Según las últimas informaciones, la última vez que Gloria Camila y Ana María Aldón compartieron espacio y tiempo juntas fue hace escasos días con motivo de que la hija de Rocío Jurado volviese a la casa de su padre para celebrar las fiestas de Navidad, lo provocó que la tensión existente entre las dos mujeres empeorase. Al parecer, Ana María, después de encontrarse con la joven y saludarla de forma cordial, decidió abandonar el que era hasta ahora su domicilio conyugal, al que, por el momento, no ha vuelto. La colaboradora de televisión ha confirmado que ya se encuentra en la nueva vivienda que ha adquirido en El Casar, Guadalajara, para comenzar una nueva etapa lejos del padre de su hijo.