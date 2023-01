Shakira (45) lo ha vuelto hacer. Era este jueves cuando veía la luz la nueva canción de la colombiana en la BZRP Music Session #53, donde cargaba duramente contra su ex pareja, Gerard Piqué (35), y la nueva pareja de éste, Clara Chía (23). «A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo», repite en el estribillo del tema que, en los primeros veinte minutos tras su publicación, ya consagraba casi dos millones de visualizaciones en YouTube.

La canción llegó tan solo unos meses después del lanzamiento de Te Felicito en colaboración con el puertorriqueño Rauw Alejandro, que otorgó a la artista varios reconocimientos en los países en los que el tema ha logrado posicionarse en los primeros lugares de las listas musicales; y en octubre estrenara su sencillo Monotonía. Ambas canciones con evidentes referencias al ex futbolista del F.C Barcelona. El video logró más de 32 millones de reproducciones en las primeras 48 horas de ser publicado. «Tú en lo tuyo y yo haciendo lo mismo…Fuimos cómplices del egoísmo… Nos olvidamos de lo que un día fuimos y lo peor es que… No fue culpa tuya ni tampoco mía… Fue culpa de la monotonía… Nunca dije nada, pero me dolía… Yo sabía que esto pasaría», reza la canción.

Pero esta no es la única vez que Shakira ha hecho uso de su capacidad como compositora, y expresado sus sentimientos a través de las letras de su música. A lo largo de su trayectoria en la industria musical, la barranquillera ha demostrado que el amor es la mayor fuente de inspiración ya sea para alardear de él o no.

Óscar Ulloa

En 1995, Shakira dedicó el tema Antología a quien fuera uno de sus primeros novios, Óscar Ulloa, con quien mantuvo una relación durante cuatro años, cuando ambos eran muy jóvenes (Shakira apenas tenía 15 años). En la balada, la colombiana habla de su primer gran amor y de todo lo que aprendió durante el tiempo que compartieron. Asimismo, hacía referencia a lo difícil que era entonces para ella, estar alejados.

La canción se convirtió en el quinto sencillo del álbum Pies descalzos y uno de los temas más emblemáticos de la cantante.

Osvaldo Ríos

Años más tarde, Shakira comenzó una relación con el actor Osvaldo Ríos, a quien dedicó temas como Moscas en la casa o Tú cuando rompieron. «Mis días sin ti son tan oscuros, tan agrios, tan grises, mis días sin ti. Mordiendo mis uñas, ahogándome en llanto, extrañándote tanto», dice el tema. «Yo ya era un hombre de 36 años, consumado en mi carrera, y ella apenas comenzaba con sus Pies Descalzos», reconoció recientemente el actor colombiano en sobre la época en la que fueron novios en La Casa de los Famosos.

Antonio de la Rúa

En 2000 llegaría la que, antes de su relación con el padre de sus hijos, Sasha (7) y Milán (9), había sido la relación más importante de la cantante: Antonio de la Rúa (48), hijo del ex presidente argentino Fernando de la Rúa. Ambos comenzaron su noviazgo cuando la fama de Shakira comenzó a crecer y estuvieron juntos durante más de una década, hasta que Shakira viajó a Sudáfrica para interpretar su Waka Waka para el Mundial de Fútbol, en 2020, donde conoció a Piqué.

A de la Rúa dedicó hasta tres canciones: Suerte, Día de enero o Lo que más. Mientras que la primera habla de todo lo que haría por su enamorado y lo afortunada que es de tenerlo en su vida, la segunda cuenta la historia de cómo se conocieron. Por su parte, Lo que más es la canción en la que se despide del abogado y habla de una relación desgastada, sin esperanzas de una segunda oportunidad.