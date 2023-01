Shakira lo ha vuelto a hacer. Cuando su divorcio de Piqué sigue siendo el tema por excelencia de la crónica social, la colombiana ha dado un paso al frente y, sin pelos en la lengua, ha lanzado su canción más polémica hasta la fecha junto a Bizarrap. El tema no deja lugar a dudas pero, por si acaso, la intérprete de Te felicito no ha dudado en hacer un juego de palabras con el nombre del padre de sus hijos y su nueva ilusión, Clara Chía.

«Te deseo que te vaya bien con mi reemplazo», «Yo valgo por dos de 22» o «Yo solo hago música, perdona que te sal-pique», han sido algunas de las frases más contundentes que Shakira ha lanzado -o mejor dicho, bombardeado-. Mientras las redes sociales continúan ardiendo, las primeras reacciones de los rostros más conocidos del universo 2.0 no han tardado en llegar. El primero en comentar esta obra de arte del siglo XXI ha sido el mismísimo Piqué. A través de su cuenta de Twitter, y unas horas antes de que la canción viera la luz, el ex futbolista compartía con sus seguidores varios emoticonos de payasos y circo, dejando claro que eso es lo que opina de todo este entramado, pues cabe destacar que entonces ya se había filtrado una parte de la letra.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

Hasta ahora, las reacciones al dardo fulminante de Shakira han sido completamente positivas, a favor de la colombiana. «Auuuuuuu!!!», ha escrito Alejandro Sanz, dejando claro que su compañera de profesión será por siempre ‘La loba’. Mientras Laura Escanes ha reaccionado con un verso de la canción, «Las mujeres ya no lloran» y Lola Índigo con un «hostia», Brays Efe ha sido mucho más explícito: «No sé de qué indirectas habláis, yo me he enterado de que la novia de Piqué se llama Clara por la canción, literalmente». Al igual que Violeta Mangriñán, quien no ha tenido reparo en posicionarse a favor de la colombiana: «Me encanta porque Shak va a facturar millones tirándole mierda al ex que le hizo daño. Lo único que no comparto es que hable de la pareja de él, si ella no era amiga de esa chica, ni si quiera la conocía, aquí la única que debía rendirle cuentas a ella es él».

No sé de qué indirectas habláis, yo me he enterado de que la novia de Piqué se llama Clara por la canción, lliteralmente. — Brays Efe 🐛 (@braysefe) January 12, 2023

Pero, sin duda, la reacción más esperada ha sido la de Ibai Llanos. Como ya es costumbre, el streamer ha hecho un directo en Twitch para compartir con sus seguidores cómo ha sido su impresión al escuchar por primera vez el tema. «Descanse en paz, Gerard Piqué (…) Estoy flipando, os lo digo de verdad. No es por sobrerreaccionar, ni Youtube ni hostias. Os lo digo como si fuerais mis colegas que están en el salón: he flipado», ha dicho tras terminar de reproducir la canción. Y es que, cabe destacar que Ibai y Piqué son amigos desde hace ya un tiempo, pero su relación no ha impedido al streamer ha ser totalmente sincero: «Es verdad que no es comercial, porque esto es darle a una persona hostias, pum, pam, pim».

Yo 5 minutos de la session de Shakira: pic.twitter.com/7H04RvSXfz — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

Lejos de las reacciones, las redes sociales no han tardado en llenarse de memes. Jordi Cruz ha compartido una imagen en la que se puede ver a Bizarrap y la Reina Sofía al micrófono, dejando entrever que son muchos los que desean esta colaboración para que la monarca haga una canción con su particular historia de amor junto a don Juan Carlos. En otra imagen, aparece Shakira posando junto a la lápida de Piqué y, como no podía ser de otra forma, Twingo se ha convertido en el protagonista del día. Un «temazo» que ya acumula más de 98 mil reproducciones en Youtube y cinco millones de likes en el perfil de Shakira, que ha subido un post con la canción que ya cuenta con cientos de comentarios de apoyo, además de los halagos por parte de sus compañeros de profesión.