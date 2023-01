Elena Huelva no ha podido ganar su batalla contra la enfermedad del sarcoma de Ewing, un cáncer raro que se produce en los huesos y en el tejido blando de alrededor de los huesos que le diagnosticaron con 16 años y que ha terminado por causarle la muerte este 3 de enero.

Las horas previas a que la familia de la influencer anunciaran su deceso habían estado marcadas por una creciente preocupación de los más de 780.000 seguidores que reúne en Instagram. Y es que pese a que la escritora de Mis ganas ganas, terminaba el 2022 con un mensaje esperanzador y conseguía pasar las fiestas navideñas rodeada de su familia, las últimas horas han terminado por confirmar los peores presagios.

España entera se vuelca con Elena Huelva

Las reacciones a tan triste noticia no se han hecho esperar y las redes sociales se han llenado de comentarios. Elena Huelva era una chica muy querida por todo el país, también por algunos de los rostros más conocidos, que no han perdido la ocasión de despedirse de ella. Especialmente emotivo ha sido el post de Ana Obregón.

La actriz estaba rota de dolor y ha escrito un largo texto en el que destacan frases como «Te prometo que seguiré con la fundación de mi hijo financiando investigaciones contra el maldito sarcoma de Ewing cómo te dije un día. No puede ser que por falta de investigación no estéis ahora mismo aquí con nosotros. Se ve que en el cielo cada vez necesitan más héroes y heroínas. Aless te cuidará seguro… no os olvidéis de mi».

Otra de las influencer más conocidas como María Pombo ha utilizado una foto del perfil de la malograda Elena para recordarla y desear que descanse en paz. Lo mismo que Laura Escanes, que se despedía citando una noticia en stories que informaba sobre la muerte.

El cantante Omar Montes ha preferido comentar en el último post de Elena Huelva en Instagram con unas sentidas líneas: «No puedo creerlo descansa en paz tesoro 🙏🏽❤️».

Toñi Moreno ha escrito un tuit en su perfil a modo de reflexión: «Elena nos ha hecho mejores a todos. Te queremos», decía la comunicadora. Lo mismo ha hecho Alejandro Sanz: «Gracias Elena por dejar esa huella. Una clase maestra de como tomarnos el tiempo. Te echaremos mucho de menos. Un abrazo enorme a la familia. #misganasganan».

La periodista Julia Valera ha pedido más investigación para frenar las muertes por esta maldita enfermedad: «Vuela alto, mágica y valiente Elena Huelva. Gracias por tu lección de vida. Un abrazo cálido a tu familia y amigos. Y por favor, a los que mandan: más investigación, más inversión, más ciencia».

La hija de Lolita Flores, Elena Furiase, ha publicado una bonita despedida: «Un ángel más en el cielo. Mi más sentido y sincero pésame a una guerrera, mi cariño a su familia. El cielo te acogerá con todas sus fuerzas». Carla Pereyra ha escrito un escueto pero emotivo: «Vuela alto, Elenita».

Incluso el mundo de la política ha querido rendir tributo a la joven. Alberto Núñez Feijóo ha publicado un emotivo tuit.

Reacciones a sus últimas horas

Era la propia Elena quien había compartido en Instagram que «están siendo días muy difíciles». Me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre», escribía.

En las horas previas a su muerte recibió infinidad de muestras cariño tanto por parte de usuarios anónimos, como de rostros tan populares como Eva González, la influencer Teresa Andrés, la cantante India Martínez, o Ana Obregón, entre otros. «Mi princesa guerrera, conocerte y estar a tu lado, hablar contigo, con tu ángel de hermana, con tu madre, ha sido lo mejor del año 2022 que me ha pasado. Has venido a esta vida como mi hijo y muchas otros jóvenes a darnos una lección de vida infinita. Sabes que te quiero muchísimo. Has ganado princesa. Tus ganas ganarán siempre», ha expresado la que fuera intérprete de Ana y los siete.

También le ha mostrado su apoyo en estos días la cantante Aitana, que tuvo un bonito gesto con la sevillana durante su concierto de final de gira el pasado 20 de diciembre en el WiZink Center de Madrid. «Quería mandarle desde aquí un fuerte abrazo y un beso enorme a Elena Huelva. Te quiero», dijo Aitana en mitad del concierto. «Ella, pese a todo, pese a su lucha, siempre ha estado en mis conciertos, siempre intentaba buscar un hueco para venir a verme. Pero esta noche no ha podido estar aquí. Gracias por hacer todo lo que haces por mí. Te quiero mucho, eres una gran luchadora», añadió.

Tras escuchar las palabras de la cantante, Elena reaccionó emocionada. «Ojalá haber podido estar allí, como siempre. Te quiero mucho más. Gracias por todo, Aitana. Que se haya acordado de mí… ella es tan importante, y la quiero tanto, de verdad», expresó en sus redes sociales.

A principios del mes de diciembre Elena Huelva explicó que le había sido detectada metástasis en la zona de la tráquea, lo que obligó a la joven a someterse a unas dosis más de radioterapia. «Las cosas no están yendo bien. Me han encontrado enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso, como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más», lamentó. Descanse en paz.