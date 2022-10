Toñi Moreno cuenta los detalles de la boda secreta de María del Monte

Este fin de semana, la ciudad de Sevilla se ha convertido en epicentro de la actualidad por motivos diferentes y en puntos opuestos. Por un lado, el viernes se conocía la noticia del ingreso hospitalario de Kiko Rivera a consecuencia de ictus del que, por fortuna, se está recuperándose poco a poco. Este domingo, era María del Monte la que se convertía en protagonista. La cantante no dudaba en dedicarle unas palabras de cariño al hijo de la tonadillera Isabel Pantoja: “Recupérate pronto y cuídate mucho. No olvides que tú eres capaz de hacerlo y que tu familia te necesita bien”. Sin embargo, no ha sido este el motivo por el que su nombre ha acaparado titulares.

La artista ha puesto el broche de oro a su historia de amor de más de dos décadas con Inmaculada Casal con una celebración en la capital andaluza. A pesar de que la pareja se casó el pasado mes de julio -aunque no había trascendido-, ha sido ahora cuando ha querido celebrarlo junto a sus seres queridos y amigos. Ha sido en un céntrico hotel en Sevilla, en una fiesta a la que no han faltado rostros como Toñi Moreno.

La periodista, muy guapa con un original traje de chaqueta y pantalón con chaleco en color vainilla y zapatillas blancas, ha atendido muy brevemente a los medios al final de la velada: “Una fiesta muy bonita”, ha dicho Toñi Moreno antes de marcharse apresuradamente para reunirse con su hija. La periodista ha dicho que no sabía nada sobre la evolución de Kiko Rivera ni sobre si María del Monte había podido hablar con él, pero no ha dudado en agradecer el interés de los medios que esperaban a las afueras del recinto.

Un amor de más de veinte años

Fue el pasado mes de junio cuando María del Monte tomó la decisión de dar un paso al frente y hacer pública su relación con Inmaculada Casal, cuando ejerció como pregonera del Día del Orgullo de la ciudad de Sevilla:“Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí que soy una persona más de los que estamos aquí. Y que, por supuesto, mi pareja está esta tarde noche aquí”, dijo la cantante que, hasta la fecha, siempre había sido muy hermética con su vida privada. La artista no dudó en aprovechar esta oportunidad para presentar públicamente a la mujer con la que lleva compartiendo su vida los últimos 23 años. “He tenido la suerte de encontrar al amor de mi vida”, dijo visiblemente emocionada María del Monte que, apenas un mes después, compareció en público con Inmaculada en una gala benéfica de la Asociación Española Contra el Cáncer. Ahora han puesto el broche de oro a su historia de amor con una celebración rodeadas de sus seres queridos y en el entorno que ambas han elegido.