Ana Rosa Quintana ya ha vuelto a la televisión. Su ansiada vuelta se ha hecho efectiva este lunes 10 de octubre. Muchos nervios, emoción, sorpresas y un sinfín de anécdotas han marcado este día que ya es inolvidable para ella. Era una jornada intensa ya que por delante tenía dos potentes entrevistas que realizar. La primera a Alberto Núñez Feijoo y la segunda a un José Ortega Cano que ha protagonizado uno de los momentos televisivos de la temporada al hablar de su semen. Nada más terminar su programa, la presentadora ha concedido una rueda de prensa para contestar a las preguntas de los compañeros de otros medios de comunicación.

La charla con la prensa ha sido muy emocionante. Ana Rosa ha querido empezar su intervención mandando un mensaje a quienes como ella están atravesando una lucha contra esta maldita enfermedad: «Animar a las personas que están pasando un cáncer que lo intenten llevar lo mejor posible. Hay muchas cosas que hacer: cuidarse, no quedarse en un sofá… no preguntarse nunca por qué a mí y que confiemos en la ciencia y los médicos».

Su regreso a la televisión era tan ansiado que era inevitable sentir cierto nerviosismo pese a la amplia trayectoria que tiene en la televisión: «Ha sido un carrusel de emociones. No he sentido miedo, pero sí una especie de nervios y de ilusión». Para volver ha tenido que prepararse mucho incluso físicamente y ha desvelado el motivo por el que se levantaba con ilusión cada día: «En 17 años que tienen mis hijos nunca les había visto irse al colegio. Me he levantado con ellos para poder desayunar con ellos cada mañana».

Precisamente, su familia ha sido el pilar más sólido sobre el que se ha apoyado durante su recuperación: «Lo malo es que te levantas una mañana, vas al médico y te dicen que tienes cáncer. Lo mejor ha sido sentir tanto cariño por parte de todo el mundo, compañeros de esta cadena y de otras, de gente a la que no conozco… Mi familia también me ha mimado mucho. Esta mañana hasta han venido dos de mis hijos y mi marido, que nunca habían venido», ha argumentado.

Mediada la entrevista se ha dado uno de los momentos más bonitos del día para Ana Rosa Quintana. Y es que el consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile, ha irrumpido en plató y ha abrazado a la presentadora mientras le susurraba algo al oído, esbozando una sonrisa.

De la misma manera que comenzó lanzando un mensaje a los pacientes de cáncer: «Los tratamientos son maravillosos, pero hay que profundizar un poco más en el bienestar mientras estás recibiendo el tratamiento. Si ves que te supera, tienes que pedir ayuda». Y ha enumerado las cosas que ayudan en este duro camino: «El ejercicio físico, un guía nutricional y un equipo psicológico es necesario. Lo más importante en ese momento eres tú». Por último, ha hablado abiertamente de su caso: «Este cáncer ha sido más grave que el otro. Ahora he necesitado 16 sesiones de quimioterapia, 15 de radioterapia, dos intervenciones…».

Por otro lado, su entrevista a Ortega Cano ha causado mucho revuelo por las inesperadas declaraciones del torero hablando de la calidad de su semen: «El semen de Ortega Cano pasará a la historia de la televisión», ha dicho Ana Rosa de manera irónica.