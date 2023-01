Muere Elena Huelva a los 20 años tras una dura lucha contra el cáncer

El 2023 no ha podido empezar de peor manera. Ha sido este mismo martes, 3 de enero, cuando se ha dado a conocer la triste noticia del fallecimiento de Elena Huelva: «Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella», han apuntado sus familiares. Después de haber permanecido cuatro años luchando contra el sarcoma de Ewing que le fue detectado con tan solo 16 años, era recientemente cuando los profesionales pertinentes le confesaban que le habían diagnosticado una nueva enfermedad en la tráquea. Una importantísima dificultad que, lejos de hundir a la joven, tan solo había conseguido elevar su ánimo al máximo y su lema de «mis ganas ganan» por encima de todo, creando así un legado imborrable en todos los rincones del país.

Con el único objetivo de dar visibilidad a su enfermedad y mandar ánimo a todas aquellas personas que han pasado por lo mismo, Elena fue haciéndose un hueco dentro del universo 2.0, teniendo oportunidad de entablar contacto con un sinfín de rostros conocidos y de mostrar cómo era su día a día con la mayor de las esperanzas, la cual no se ha esfumado ni incluso en los peores momentos de las últimas semanas. Algo que no han pasado por alto celebrities de la talla de Aitana, Ana Obregón o Sara Carbonero, que no han dudado en alentar a Huelva aún sabiendo que su situación se complicaba por momentos, haciendo que ella pudiera sentirse como lo que ha sido: una heroína que ha luchado hasta el final por una enfermedad que año tras año se cobra miles de vidas en todo el planeta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴇʟᴇɴᴀ ʜᴜᴇʟᴠᴀ (@elenahuelva02)

Hace tan solo unos días, concretamente el 2 de enero y después de haber disfrutado de la Navidad en compañía de sus seres queridos, Elena hacía uso de sus redes sociales para pronunciar dos palabras que hacían saltar las alarmas de sus casi 800 mil seguidores: «Os quiero…», escribía bajo un fondo negro, algo que podría tomarse como una despedida en toda regla, teniendo en cuenta que tan solo unas horas antes admitía que el Año Nuevo había sido un «día difícil» y que, sin embargo, confiaba en que al día siguiente estaría mejor.

Sea como fuere, no cabe duda de que en los últimos meses Elena se ha consagrado como todo un icono de resiliencia. Una vitalidad que ha hecho que pueda formar parte de algunos de los eventos más destacados dentro de nuestras fronteras. Uno de ellos tuvo lugar recientemente con motivo del estreno de La Última, probablemente al que fue invitada por la protagonista que ya es uno de los pilares fundamentales de su día, además de amiga. No obstante, el malestar que estaba padeciendo Huelva hizo que le fuera imposible acudir al último concierto de la catalana en el WiZink Center de Madrid, aunque aún así, la cantante le dedicó unas bonitas palabras en la actuación para demostrar que la tiene muy presente en sus pensamientos, y que su pérdida no sería olvidada jamás por todas las lecciones que ha dado en vida.