El nuevo enfrentamiento entre Shakira y Piqué por uno de sus hijos

La historia de amor entre Shakira y Piqué es ya parte del pasado. El ex futbolista se encuentra centrado en sus nuevos proyectos profesionales y creando un romance de lo más discreto junto a Clara Chía. Mientras tanto, la colombiana ya está ultimando los detalles para poner rumbo a Miami junto a los pequeños de la casa y comenzar una nueva etapa en la soltería, centrada completamente en su familia. Pero, ¿qué ha pasado para que la que fuera una de las parejas más aclamadas del panorama nacional vuelva a estar enfrentada?

Hace justo una semana la Kings League, torneo liderado por el catalán, el pistoletazo de salida. Lo que nadie se esperaba es que en la emisión del 6 de enero, el mayor protagonista fuese su hijo Milan, que apareció frente a las cámaras para dar más detalles sobre este nuevo encuentro. El pequeño se mostró de lo más cómodo frente a las cámaras, ganándose así el cariño de todos los espectadores. Eso sí, derrochando un sentido del humor que parece no haber heredado de su padre.

Una aparición que creó mucho revuelo en las redes sociales y de la que hoy, Shakira, ha querido hablar públicamente. La colombiana está muy enfadada por haber hecho partícipe a su hijo de una retransmisión en directo sin su consentimiento, por lo que no ha dudado en mandar un comunicado a través de su equipo de comunicación: «La cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un proyecto deportivo».

Y es que, desde que saltó a la prensa el divorcio mediático de la colombiana y el catalán, ambos han querido dejar a sus hijos en un segundo plano y alejarles del foco mediático. Si bien es cierto que desde que nacieron siempre han sido rostros habituales de la red, sobre todo al tener dos padres conocidos a nivel mundial, parece que ahora las cosas han cambiado. Mientras Piqué siempre ha dicho que no le importa que sus hijos saliesen sin pixelar en los medios de comunicación, Shakira ha sido más cautelosa con la intimidad de sus pequeños, motivo que les habría llevado ahora a un nuevo enfrentamiento.

La batalla legal de Shakira

Pero este no es el último revés al que tendrá que hacer frente la intérprete de Te felicito, que se encuentra en una encrucijada legal con Hacienda. La Agencia Tributaria está investigando si, desde 2010, la colombiana estuvo viviendo en España y Equipo de Investigación ha estado recopilando toda la información para demostrar que sí reside en la ciudad española y no en Bahamas, como ella ha declarado. Al parecer, ahora se están fijando en las relaciones que tuvo, en concreto, en la historia de amor con Antonio de la Rúa. Después de 11 años, la pareja tomó caminos por separado y el hijo del ex presidente argentino la demandó. «Cuando Shakira y De la Rúa se separan, él interpone una demanda por valor de 100 millones de dólares por haber dejado su trabajo para dedicarse en cuerpo y alma a Shakira, a su carrera profesional. La demanda se convierte en prueba clave para Hacienda. Esa demanda a Shakira la manda a un domicilio de Barcelona y las demandas se mandan al domicilio habitual», comunican desde el programa. Un pequeño detalle que sería clave en la investigación.