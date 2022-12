Shakira y un movimiento clave que anticipa su desembarco en Miami

Cuando Shakira brinde el próximo 1 de enero por el año que está a punto de empezar, a buen seguro que pide salud, bienestar y éxito para el 2023. Será un año que empezará con un gran cambio para ella: su mudanza a Estados Unidos. Las últimas semanas han sido una contrarreloj para que todo esté a punto en su casa de Miami, donde pronto se establecerá la artista junto a sus dos hijos.

La vivienda está ubicada en una de las mejores zonas de la ciudad de los rascacielos. Su ubicación privilegiada es tan sólo un lujo más de todos los que dispone está vivienda que Shakira adquirió en el año 2o01 a cambio de tres millones de dólares. En 2018 decidió ponerla a la venta a cambio de 11 millones ya que había echado raíces en Barcelona. Claro que, por aquel entonces, todavía no habían aparecido las grietas insalvables entre ella y el padre de sus hijos. Obviamente, la retiró del mercado inmobiliario.

Se trata de una casa de 750 m2, aire minimalista y en la que predomina el color blanco. Cuenta con seis dormitorios, siete cuartos de baño y amplios y luminosos salones, amén de otros detalles de alto standing como un amplio gimnasio y una espectacular piscina ideal para los meses de verano. Fue la propia colombiana quien dirigió una reforma para dejarla a su gusto. Ahora lo agradecerá.

En las últimas horas se ha visto como diferentes coches, furgonetas y operarios trabajaban a destajo en la casa de Shakira. La misión no era otra que ir dotándola de todo lo necesario para habitar allí. Hay que recordar que hace mucho tiempo que no reside nadie entre sus cuatro paredes, por lo que ha habido que instalar algunos servicios básicos como la red de Internet. La ex de Piqué quiere que la adaptación de sus hijos a su nueva vida sea lo más cómoda posible y no va a escatimar en nada para conseguirlo.

Tensa Navidad para Shakira y Piqué

Hasta que llegue el momento de subirse al avión rumbo a Miami, Shakira tiene que hacer frente al (pen)último escollo, que no es otro que un conflicto con el padre de sus hijos. La mudanza estaba prevista para después del próximo Día de Reyes, para que así Gerard Piqué pudiera pasar el festivo del 6 de enero con sus hijos, en lo que se iba a convertir en una despedida improvisada. Sin embargo, todo ha dado un giro de 180 grados al conocerse que en Estados Unidos no es fiesta ese día y que incluso los niños retoman el curso escolar el próximo día 5. Shakira quiere que Milan y Sasha empiecen la rutina al mismo ritmo que sus nuevo compañeros, pero el ex jugador del Barça se ha mostrado contrario a esto. Durante estos días, los abogados de la que fuera pareja trabajan para llegar a un punto de entendimiento, tal y como sucediera en su acuerdo de separación.