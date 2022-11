Quién le iba a decir a Shakira que su vida daría un giro de 180 grados en tan poco tiempo. Cuando anunció públicamente su divorcio de Piqué, ni si quiera la colombiana se podía esperar el revuelo mediático de cada uno de sus actos, palabras y movimientos. Ahora, con una nueva etapa por delante, la intérprete de Waka waka se ha volcado plenamente en la salud de su padre, el cuidado de sus hijos y, sobre todo, en su carrera profesional, donde no ha dejado de cosechar éxitos a pesar de la situación.

Hace tan solo unos días, la ya ex pareja llegó a un acuerdo por la custodia de Sasha y Milan tras más de 12 horas reunidos con sus respectivos abogados. Después de varias negociaciones, se pudo saber que, finalmente, los pequeños de la casa se trasladarán junto a su madre para comenzar una nueva vida en Miami, mientras que el catalán disfrutará de ellos siempre que quiera y, sobre todo, en los festivos locales y las vacaciones escolares. Un pacto que no ha podido hacer más feliz a la intérprete de Te felicito, que ya está contando los días para cerrar el círculo y comenzar una etapa alejada de la ciudad que la ha acogido durante diez años. Y es que, el deseo de la colombiana en todo momento ha sido trasladarse a Estados Unidos y dejar atrás Barcelona, sobre todo al salir a la luz el nuevo romance de su ya ex marido con Clara Chía, pues no está siendo nada fácil afrontar que su historia de amor ha llegado a su fin.

Ahora, mientras moviliza el traslado, arregla el papeleo necesario y organiza todo para establecerse en Miami, Shakira ha encontrado en sus hijos su mayor refugio. Con el objetivo de apurar al máximo el tiempo en Barcelona, la cantante se ha dejado ver como la más fiel fanática del mayor de la familia, acudiendo a un partido de béisbol en el que su presencia no ha pasado desapercibida. Y es que, aunque la de Barranquilla está en todo momento intentando alejarse del foco mediático y mantenerse en un segundo plano, hay ocasiones en las que es inevitable que le pidan fotografías o le saluden sus fans. A pesar de la complicada situación que está atravesando, la intérprete de Monotonía no ha dudado en sacar una sonrisa y posar con la gente que se ha acercado a saludarla, como tampoco ha dudado en dar abrazos a su hijo y a los pequeños que la han reconocido. Pues, ante todo, siempre ha demostrado ser una gran profesional.

Mientras hace las maletas, han comenzado a sonar con fuerza los rumores de que podría ser la protagonista del Mundial de Qatar de 2022, poniendo de nuevo su voz en la mayor competición del fútbol del mundo. Según varios medios de comunicación, Shakira cantará en la ceremonia de inauguración junto a otros artistas internacionales como los Black Eyed Peas o BTS. Un nuevo proyecto profesional que, de ser verdad, coincidiría con la notable ausencia de Piqué, que este año no formará parte de la Selección Española por deseo expreso de Luis Enrique.