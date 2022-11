El comunicado, al completo, que confirma el acuerdo entre Shakira y Piqué por la custodia de sus hijos

Después de muchas horas de negociaciones, Shakira y Piqué parecen haber llegado a un acuerdo. Han hecho falta 12 horas de reunión para que la ex pareja consiga acercar posturas por el bien de sus hijos y con el único objetivo de no tener que poner su situación familiar en manos de la Justicia. Algo que parece que ya habrían conseguido, o al menos eso demuestra el comunicado que ambos han sacado a la luz para esclarecer el momento en el que se encuentran.

Ha sido en torno a las 16:00 horas de este mismo día cuando, después de mucha espera, el panorama nacional ha podido saber el resultado de la concentración llevada a cabo entre la pareja y sus respectivos equipos de abogados:

“Barcelona, 8 de noviembre de 2022.

Queremos comunicar que hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal.

Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad.

Agradecemos el interés mostrado y esperamos que los niños puedan continuar con sus vidas con la privacidad necesaria, en un entorno seguro y tranquilo.

Shakira y Gerard”.

De esta manera, la intérprete de Te Felicito y el ex jugador del FC Barcelona han dejado entrever que la reunión ha dado sus frutos y ya tienen una idea clara sobre cuál será el futuro de sus dos hijos en común de ahora en adelante. No obstante, en este testimonio no han querido hacer referencia a la decisión de que Milan y Sasha se desplacen hasta Miami para continuar con sus estudios, dejando atrás una infancia y juventud que habían vivido íntegramente en la Ciudad Condal.

Con el comienzo de la semana, concretamente el pasado lunes, 7 de noviembre, la abogada de Shakira, Pilar Mañé, llegaba al domicilio de su clienta sin querer dar declaración alguna sobre lo que sucedería en él. Unos minutos más tarde hacía lo mismo Ramón Tamborero, letrado del deportista, mientras que Piqué optaba por hacer lo propio a través de la casa en la que viven los padres de la cantante para evitar así cruzarse con la prensa, y por ende, tener que responder a preguntas quizá un tanto incómodas ahora que incluso se ha retirado del fútbol.

Una vez se ha sabido el contenido del comunicado, la de Barranquilla ha sido captada por las cámaras de Gtres mientras se disponía a salir de su hogar con una aparente victoria en la mano. Y es que, aunque en un primer momento parecía que el catalán no tenía intención alguna de dejar que sus hijos dieran comienzo a una nueva vida al otro lado del charco, finalmente parece haber cedido y en los próximos meses los pequeños y su progenitora se establecerán en Miami, mientras que su padre probablemente seguirá en Barcelona para dar continuidad a sus numerosos negocios y a su romance con Clara Chía.