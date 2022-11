El pasado mes de junio, el mundo entero enmudeció con una de las rupturas más sonadas de 2022. Tras varios rumores de infidelidad por parte del catalán, Shakira y Piqué anunciaron que su historia de amor había llegado a su fin. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad”, rezó la misiva.

Desde entonces, su separación ha sido el tema por excelencia de la crónica social. Un proceso de lo más complicado en el que ha hecho falta la ayuda de los abogados de ambos, eso sí, sin tener que llegar a los juzgados. Y es que, poner fin a una relación tan duradera no ha sido tarea fácil y menos cuando se trata de dos personajes públicos rodeados de rumores sobre infidelidades, porque cabe destacar que, aunque en un principio se culpó al ex futbolista de haber sido desleal, ahora ha salido a la luz que podría haber sido la colombiana la culpable del fin de su relación. Pues, uno de los amigos del catalán confesaba públicamente que el cuento podría haber sido “al revés”.

A pesar de todo, su relación no se ha roto por completo -al menos en el universo 2.0-. Y es que, lo primero que suelen hacer las parejas VIP al poner punto y final a sus historias de amor suele ser dejarse de seguir y borrar todo rastro de su romance en las redes sociales, algo que no ha ocurrido en el caso de Shakira y Piqué. Pese a que su separación no ha sido del todo amistosa, parece que sus lazos, por el momento, seguirán unidos en la red. Un detalle de lo más sorprende, pues la plataforma ha sido uno de los escaparates de su amor, donde la ya ex pareja no ha dudado en gritar a los cuatro vientos lo que se han querido y hacer alarde de la familia que han conseguido formar.

Un gesto que llega justo cuando se ha podido saber que han llegado a un acuerdo por la custodia de los pequeños de la casa. Tras 12 horas de reunión para acercar posturas, la cantante y el futbolista tomaban la decisión de hacer un pacto por el bienestar de sus hijos. “Nuestro único objetivo es aportarles la mayor seguridad y protección, y confiamos en que se respete su intimidad”, rezaba el comunicado oficial.

Según trascendía tiempo después, Sasha y Milan se trasladarán el próximo 2023 a Miami junto a su madre, eso sí, aceptando la condición del jugador del F.C. Barcelona de no abandonar el país hasta pasadas las próximas navidades. Asimismo, los medios catalanes informaron que Piqué podría visitar a sus hijos siempre que quisiera y que los gastos derivados de estos desplazamientos serían sufragados con el dinero de la cuenta bancaria que todavía comparte con la de Barranquilla. Además, El Periódico confirmaba que Piqué podrá visitar a los pequeños 10 días al mes, estableciendo que las navidades, las vacaciones de verano y los festivos en Estados Unidos serán atribuidos a él.