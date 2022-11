Gerard Piqué y Shakira siguen acaparando titulares. Fue el pasado mes de junio cuando la pareja anunció el fin de su historia de amor a través de un comunicado: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”. Una separación que llegaba apenas dos días después de que sonaran con fuerza los rumores de una infidelidad por parte del futbolista. Pero, ¿y si hubiese sido al revés?

Durante todo este tiempo, el catalán ha sido mirado con lupa, sobre todo al hacerse pública su nueva relación con Clara Chía. Mientras tanto, la colombiana no ha dejado de mandar indirectas hacia su ex pareja a través de sus canciones, como el caso de Te felicito o Monotonía, su último lanzamiento. Al parecer, el jugador del F.C. Barcelona habría sido desleal a su entonces mujer y esta habría tomado la decisión de romper la relación. Sin embargo, esta versión se ha puesto en entredicho y parece que el cuento ha cambiado su final.

El periodista Jordi Basté, muy cercano a Piqué, ha querido sacar la cara por él tras el linchamiento mediático que ha tenido que hacer frente estos meses. A través de una entrevista en El món a RAC1, uno de los programas más escuchados de Cataluña, el comunicador ha puesto el foco de la culpabilidad en la intérprete de Waka waka: “Quizás es justo al revés de cómo se ha explicado”. Además, ha explicado que la razón de su retirada del equipo blaugrana, aparte de deberse a la decepción con Xavi y con Joan Laporta, también habría sido motivada por su ruptura con Shakira.

Basté ha sembrado la duda con una frase clave: “Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses, se ha convertido en el malo de la película y, hasta que no sepamos todos los detalles, no lo tendríamos que decir. Porque en la vida todo tiene matices y algunos sorprenderán”. Y es que, aunque mucho se ha especulado con que la causa de este final tan mediático y controvertido podría haber sido Clara Chía, lo cierto es que el periodista ha dejado en el aire si la colombiana habría sido realmente la causante de que se acabara el amor. Al parecer, Piqué algún día lo explicará.

La clave

Dos días antes de anunciar públicamente su separación, Gerard se convirtió en el protagonista de la crónica social al salir a la luz que habría sido infiel con una misteriosa mujer rubia, hasta tal punto que a Shakira no le habría quedado más remedio que echar de casa al culé. Entonces, se dijo que el futbolista tuvo que trasladarse a su piso de soltero en plena calle Muntaner de Barcelona.

“La cantante lo ha pillado con otra y sabe quién es ella, con nombre y apellidos, por eso ha tomado la decisión de separarse”, comentaron Laura Fa y Lorena Vázquez a través de su podcast. Una rubia de unos 20 años, estudiante y azafata de eventos que habría hecho tambalear los cimientos de una de las historias de amor más queridas de la historia. Pero, ¿fue realmente así?