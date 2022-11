La presión mediática ha podido con Piqué. Desde que anunciase su separación de Shakira a golpe de comunicado oficial, los medios de comunicación han seguido cada paso del futbolista blaugrana. Una situación como protagonista de la crónica social que habría superado por completo al catalán, motivo que podría haberle llevado a tomar la decisión de dejar pausada su carrera junto al F.C. Barcelona.

“Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero deciros que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será”, con este mensaje y un emotivo vídeo en sus redes sociales, Gerard Piqué anunciaba su inesperado retiro del fútbol. Una nueva etapa que comienza al lado de su nueva ilusión, Clara Chía, que se ha convertido en su refugio y mayor apoyo en estos momentos tan complicados en los que el catalán ha tenido que lidiar con el peso de la fama.

Será mañana cuando el futbolista cierre el círculo con el último partido en el Barça. El 5 de octubre el Camp Nou será testigo no solo de la batalla Barcelona-Almería a las 21:00 horas locales, sino también de la última jugada de Piqué en el equipo que le ha dado la vida. Será su último partido luciendo la camiseta blaugrana y hoy han llegado las primeras imágenes del catalán tras anunciar su retirada. Con rostro serio y resguardado bajo una gorra, el ex marido de Shakira ha salido de su último entrenamiento a toda prisa, sin querer dar declaraciones y sin parar el coche para atender a los fans que esperaban a las puertas del campo.

Una jornada previa al partido que quedará para siempre grabado en la historia del fútbol y que marcará un antes y un después en su vida que ha finalizado poniendo rumbo a su hogar que, presuntamente, estaría ya compartiendo con Clara Chía. Hace apenas unos días trascendió en la prensa que el futbolista y su nueva ilusión llevarían compartiendo domicilio desde el pasado mes de agosto. Además, el paparazzi Jordi Martín aseguró en De boca en boca que Piqué habría adquirido una propiedad con la que trasladarse junto a Clara ubicada en una zona elitista de Barcelona y que le habría costado “varios millones de euros”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clara (@clarachia55)

El mensaje del adiós

“Culés, soy Gerard. Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada. Pero ahora quiero ser yo quien os hable de mí. Como muchos de vosotros, soy del Barça desde siempre. Nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño, yo no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça. Últimamente he pensado mucho en ese niño, en qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría al primer equipo del Barça, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y del mundo. Que jugaría al lado de los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes, que haría amigos para siempre.

«Hace 25 años que entré en el Barça. Me fui y volví. El fútbol me lo ha dado todo. El Barça me lo ha dado todo. Vosotros, culés, me lo habéis dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero deciros que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos, tal y como mi familia lo hizo conmigo. Y ya me conocéis, tarde o temprano, volveré”.