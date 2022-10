Las nuevas imágenes de Gerard Piqué y Clara Chia que indican en qué punto se encuentra su relación

Mientras la cantante Shakira atraviesa por un delicado momento a raíz del último ingreso hospitalario de su padre, William Mebarak, la relación de Gerard Piqué y su novia, Clara Chía, cada vez está más asentada. Apenas una semana después del estreno del último tema de la cantante, Monotonía, en el que muchos han querido ver mensajes críticos hacia su ex pareja a raíz de unas declaraciones en las que la colombiana aseguraba que en su música plasmaba situaciones que le ocurrían en la vida real, el deportista se ha dejado ver junto a su novia en las afueras del Camp Nou. Y no es la primera vez que Clara Chía y Gerard Piqué se dejan ver con normalidad.

Ha sido gracias a un perfil de fans de Clara Chía en las redes sociales que se han difundido las imágenes de la pareja, en un coche conducido por el futbolista saliendo del estadio. Ambos muy sonrientes, ajenos completamente al revuelo que ha causado el single de la colombiana que, por otra parte, está en estos momentos volcada en su familia tras el ingreso de su padre, cuyo estado de salud se ha visto resentido en los últimos tiempos. Un vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales y en el que se ve a Clara Chía y a Gerard Piqué hablando de manera distendida, mientras intercambian miradas cómplices. A pesar de que se les nota un poco molestos por la presencia de las cámaras, no hacen en ningún momento gestos desagradables, sino que comparten risas y gestos de cariño.

Aunque en estos momentos la relación entre Shakira y Gerard Piqué se limita a cuestiones relacionadas con los hijos de la pareja, sí que ha trascendido que el futbolista se ha interesado por el estado del padre de la colombiana, e incluso se ha visto con la madre de la artista. De hecho, ha sido ella la que lo ha confirmado y ha dicho que “siguen siendo familia”, aunque la pareja esté en plena batalla por la custodia de sus dos hijos, un tema que, por el momento no se ha resuelto o, al menos, no han trascendido por ahora los detalles sobre un posible acuerdo en este tema. No hay que olvidar que la pareja nunca llegó a casarse, por lo que no hay más cuestiones en las que tengan que ponerse de acuerdo.

Al margen de esto, lo que está claro es que el romance entre el futbolista y su nueva pareja cada vez está más consolidado. No solo ya no se esconden y se dejan ver en público sin ningún tipo de reparo, sino que, además, se ha hecho público que Clara Chía ya conoce a los dos hijos de la pareja. Un detalle sobre el que, por el momento, Shakira no se ha pronunciado.