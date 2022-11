Shakira y Piqué toman una importante decisión en común en un futuro relativamente incierto

Cuando tan solo han pasado unas horas del inminente anuncio de Gerard Piqué sobre su retirada del FC Barcelona, todos los cabos sueltos de su vida parecen estar ordenándose. Y es que, ahora que ha podido saberse que el futbolista podrá poner especial atención en sus distintos negocios, también se ha desvelado que habría llegado a un acuerdo con la de Barranquilla por la custodia de sus dos hijos en común.

Ha sido en El Programa de Ana Rosa donde los colaboradores pertinentes han tenido oportunidad de analizar, con todo lujo de detalles, los últimos pasos de la separación entre la intérprete de Te Felicito y su ahora ex pareja. Y es que, aunque en un primer momento ninguno de los dos parecía estar por la labor de ceder en el tema que a sus hijos atañe, lo cierto es que sus respectivos abogados parecen haber solventado esta enemistad con una solución que favorecería a todas las partes implicadas.

Mientras que Shakira quería que Milan y Sasha continuaran con sus vidas en Miami, Gerard optaba por que su rutina no se viera afectada al seguir con sus respectivas vidas estudiantiles en Barcelona, dejando a un lado temas económicos. Dos pretensiones a las que une un denominador común: el hecho de no acabar en los tribunales para dar prioridad al bienestar de los dos pequeños por encima de cualquier cosa. Es por ello que los letrados encargados del asunto han pactado que no haya un juicio, para que así los dos progenitores puedan continuar con sus quehaceres con total normalidad al igual que sus dos hijos.

Así lo confirmaba Vanitatis en esta última ocasión, dejando entrever que los abogados de ambas partes son totalmente conscientes de que el proceso previo a un juicio es algo tedioso que podría acaparar mucho tiempo de las vidas de toda la familia, razón por la que Shakira y Piqué intentarán llegar a un acuerdo sin tener que hacer que la Justicia intervenga. Algo que quizá puede resultar un tanto complicado, sobre todo teniendo en cuenta que los deseos de ambos son bastante diferentes, aunque seguramente intentarán poner toda la carne en el asador para que así sea y entorpecer, lo menos posible, el futuro de Milan y Sasha.

De esta manera, todo apunta a que los equipos judiciales de la artista y el deportista se irán reuniendo de forma habitual como de costumbre para poder llegar a un punto en común cuanto antes y no dilatar esta agonía familiar ahora que el catalán está a punto de dar pistoletazo de salida a una nueva vida. Será el próximo sábado, 5 de noviembre, cuando Gerard dispute su último partido con una camiseta azulgrana que le ha dado muchas alegrías en su vida para así iniciar una etapa con sus negocios por bandera y la compañía de Clara Chía, mientras que Shakira seguirá pendiente de la evolución en el estado de salud de su padre.