La reacción de Shakira tras el anuncio de retirada de Gerard Piqué

Gerard Piqué ha sorprendido a propios y extraños con una inesperada noticia. A través de sus redes sociales y sin previo aviso, el catalán anunciaba su retirada del fútbol. Lo hacía con un emotivo vídeo de unos dos minutos de duración en el que repasaba algunos de los momentos más destacados de su carrera, pero en el que rescataba también imágenes inéditas de su infancia y juventud. Un vídeo que finalizaba con una promesa: “Volveré”, aunque por el momento no se sabe cómo será su regreso. Será este sábado cuando, después de una etapa complicada a todos los niveles, tanto profesional como personal, el deportista jugará su último partido en el Camp Nou, frente al Almería.

Aunque no son muchos los detalles que han trascendido de este vídeo, sí se sabe que el deportista ha llevado la elaboración de este proyecto con el máximo secretismo. Ha sido su propia empresa, Kosmos, la que se ha encargado de la realización, aunque, según se ha podido saber, no muchas personas sabían en realidad en motivo del vídeo. A esto hay que sumar que la directiva del Fútbol Club Barcelona no tuvo constancia de que el deportista iba a compartir el vídeo hasta pocos minutos antes de que Gerard Piqué lo publicara en su perfil en redes sociales.

Esta mañana, apenas unas horas después de que el deportista anunciara la noticia, la artista ha continuado con su rutina habitual. La colombiana ha salido de su domicilio en la Ciudad Condal a primera hora de la mañana en compañía de su hermano, que ha sido siempre uno de sus mejores apoyos. Al volante del vehículo y sin maquillaje, la cantante no ha querido hacer declaraciones a los periodistas que esperaban a las puertas de su casa para preguntarle no solo por el anuncio de la que durante los últimos años ha sido su pareja, sino también sobre su acuerdo de separación y la situación de su padre.

Mientras Shakira salía de casa junto a su hermano, Gerard Piqué también ha mantenido su rutina con normalidad y ha acudido a los entrenamientos, que en esta ocasión se han celebrado en el Camp Nou, donde además se va a realizar la foto de familia de la temporada. La expectación de cara al partido del sábado es máxima, tanto es así que ya no quedan entradas disponibles.

Los últimos tiempos han sido bastante complicados para Shakira. A la ruptura con Gerard Piqué y todo lo que una separación con menores de por medio supone se añaden sus problemas con Hacienda, así como la delicada salud de su padre, que era ingresado hace poco. La artista está muy volcada con su familia, que se ha convertido además en su gran apoyo en esta delicada etapa.