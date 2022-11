Un matrimonio cercano a Piqué desmonta la teoría de la ‘frialdad’ de Shakira

Adquirir unos buenos y saludables hábitos en la vida cotidiana está a la orden del día, y es prácticamente lo que Nutralie quiere conseguir con sus productos. De esta manera, muchos son los rostros conocidos que apoyan los proyectos de la marca, como es el caso de Vanesa Lorenzo, que no ha querido desaprovechar la oportunidad de acudir a un evento que tiene la vida sana y el deporte como principales protagonistas.

Como no podía ser de otra manera, la modelo no ha tenido reparo en acercarse a hablar con los medios de comunicación allí presentes sobre la importancia tanto de la salud física como de la mental: “En mi caso el yoga me ayuda mucho para mantener una gestión de las emociones de la manera más pacífica”, comenzaba explicando, para después admitir que no puede “concebir la vida” sin el término de la “salud”. No obstante, considera que su marido, Carles Puyol, quizá no tenga tan en cuenta ciertas directrices en su día a día: “Quizá para él es menos importante la vida saludable ahora, no cuando estaba en activo”.

Mucho tiene que ver este estilo de vida con su nueva etapa en Andorra, la cual asegura que está mucho más centrada en el bienestar que la anterior en tierras españolas: “La vida en Andorra es una gozada. El aire, el agua, la naturaleza… Es bestial”, desvelaba, visiblemente contenta por haber dado este paso al frente, el cual ha podido llevarse a cabo a raíz de que su marido haya dejado definitivamente el fútbol, algo que también ha hecho el amigo de éste, Gerard Piqué, hace escasos días: “Sí bueno, además él también ha pasado por eso así que sabe perfectamente cómo se siente su amigo”, puntualizaba Vanesa, aclarando así que Carles está plenamente volcado con el ex de Shakira en esta nueva etapa, sobre todo teniendo en cuenta los muchos años que han pasado sobre los terrenos de juego y dándolo todo por el FC Barcelona.

Por otro lado, Lorenzo ha hecho referencia a las conversaciones que Gerard y su marido habrían mantenido en los últimos meses, los cuales han sido un tanto convulsos para Piqué sobre todo teniendo en cuenta que ha llevado a cabo su ruptura con Shakira y un acuerdo por la custodia de sus hijos en el que se ha aclarado que los dos jóvenes viajarán a Miami con la de Barranquilla: “Son amigos, hablan”, confesaba. Razón por la que, en su día, tanto la modelo como Shakira entablaron una relación amistosa de la que Vanesa aún guarda un muy buen recuerdo: “A mí siempre me ha parecido una tipa estupenda, sí teníamos relación. En mi caso personal nunca ha sido fría. Es una chica directa y muy inteligente”, zanjaba, demostrando así que son completamente erróneos los rumores que apuntan a que la intérprete de Te Felicito no se llevaba bien con el resto de WAG’s azulgranas.