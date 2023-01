La mudanza definitiva a Miami de Shakira junto a sus dos hijos, Milán (9) y Sasha (7), y sus progenitores, tras su separación de Gerard Piqué, pende de un hilo. Si bien la cantante y el futbolista acordaron el pasado 1 de diciembre que la barranquillera se trasladaría a la ciudad de Florida pasada la festividad de Reyes, con la condición eso sí de que Piqué pueda acudir a ver a los menores tantas veces como quiera y los gastos de esos desplazamientos corran a cargo de ambos, ahora un severo deterioro del estado de salud del padre de la cantante, William Mebarak (91), ha hecho que la colombiana se esté planteando continuar residiendo en Barcelona durante unos meses más.

Concretamente sería, según la periodista Laura Fa (48), o bien hasta mediados de marzo, coincidiendo con las vacaciones de primavera del calendario escolar americano, o hasta el próximo 22 de junio, cuando Milan y Sasha ya hayan terminado el curso escolar en Barcelona, que Shakira se estaría planteando seguir unos meses más en Barcelona para no someter a su padre a un viaje tan largo».

El padre de la artista recibe cuidados médicos las 24 horas del día por parte de un equipo profesional, desde que el pasado mes de mayo pasara por quirófano tras sufrir una aparatosa caída que le generó un traumatismo con coágulos de sangre localizados en el cerebro, y en noviembre permaneciera ingresado unos días en el Hospital Clínica Teknon-Quirón de la ciudad condal por causas que no han trascendido. «El padre de la cantante, William Mebarak Chadid, se encuentra hospitalizado. Los detalles sobre su estado de salud son de carácter reservado, por lo que la familia pide respeto en estos momentos a la espera de ver su evolución», explicaron desde el hospital en un comunicado emitido por el gabinete de comunicación de la artista. De esta forma, habría sido el propio equipo médico de Mebarak, quien ha desaconsejado a su familia el viaje al continente americano.

Pero esta no es la única mala noticia que ha recibido la autora de Hips don’t lie o Ciega, sordomuda desde que diera la bienvenida al nuevo año. Según anunció Kike Calleja (41) este lunes en el programa Sálvame, Shakira ha llegado recientemente a un acuerdo millonario con su ex cuñado Roberto García, ex marido de la hermana de la cantante, Lucila, a cambio de que «no hable nunca más públicamente de la familia». «Él ha tenido que entregar una documentación comprometida de la familia que podría hacer hablar mucho y que demostraría todo lo que ha explicado este tiempo atrás. Él invirtió una cantidad de dinero en unas cosas que le dijo la familia de Shakira, se ha sentido engañado», afirmó el colaborador de Mediaset.

La cantante acaba de regresar de unas breves vacaciones con sus hijos en Dubái, donde ha «buscado la serenidad», tal y como compartió en sus redes sociales y desconectado de todo lo mediáticos que la rodea en la actualidad. Los menores estuvieron con ella estuvieron hasta el jueves por la tarde, cuando los recogió el ex jugador del F.C Barcelona para que disfruten juntos hasta el próximo día 8 de enero, tal y como marca el convenio de separación.