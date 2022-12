Ya se están ultimando los detalles para que Shakira se marche junto a sus hijos a Miami después de Reyes. Tras una separación de lo más polémica, la cantante ha decidido que poner tierra de por medio y comenzar una nueva vida alejada de Piqué es la única forma de sanar su corazón, aunque le haya costado conseguirlo. Y es que, tal y como desveló para la revista Elle, llegó a España por amor, y ahora que su matrimonio se ha hecho añicos, no le queda otra que retomar la carrera artística que un día pausó.

Aunque el divorcio de la cantante y el futbolista no ha sido ni de lejos amistoso, han podido llegar al acuerdo de dividirse las Navidades para disfrutar ambos de los pequeños de la casa. Mientras la intérprete de Monotonía ha estado con ellos en Dubái para celebrar la Nochebuena y la Navidad, Piqué disfrutará con Sasha y Milan la Nochevieja y el Año Nuevo. Es por ello que, durante la tarde-noche de ayer, el ex jugador del Barça se desplazó hasta el domicilio familiar para recoger a los pequeños y disfrutar de los pocos días que le quedan junto a ellos antes de su marcha a Miami.

Piqué los tendrá hasta el próximo 6 de enero, pues después viajarán junto a su madre para comenzar una nueva vida. Sin embargo, lo que pretendía ser un día feliz para el futbolista se ha visto empañado por la actitud de los pequeños, pues tal y como han confirmado fuentes de toda solvencia a este digital, en un principio se han mostrado reticentes, llegando incluso a abandonar la casa de su madre llorando. Y es que, es posible que tanto cambio para los pequeños esté siendo un verdadero quebradero de cabeza.

Pero llegar a este acuerdo de Navidad no ha sido nada fácil. Y es que, como en Estados Unidos no celebran el Día de Reyes, las clases se retoman el 5 de enero, por lo que la idea principal de la cantante era trasladarse antes a Miami para que los niños pudieran adaptarse al colegio lo mejor posible. Un detalle que provocó el descontento del ex futbolista, puesto que su máxima prioridad era pasar este día tan especial junto a sus hijos, algo que finalmente ha conseguido.

¿A qué colegio irán?

Al parecer, este traslado a Miami ya estaba entre los planes de Shakira mucho antes de salir a la luz su divorcio. Tanto es así que, tal y como ha trascendido, la colombiana y el jugador del F.C. Barcelona ya les había preparado para una nueva vida estadounidense, cambiándoles de colegio al American School of Barcelona, puesto que si se instalaban en Estados Unidos, se convalidarían sus estudios en el mismo nivel, ya que esta escuela elitista se rige por el sistema educativo americano. Por el momento, se desconoce el colegio al que finalmente irán los pequeños, pero según ha desvelado el entorno de la ex pareja, han buscado las mismas características que el American School of Barcelona, dejando caer que, tal vez, podrían empezar a ser compañeros de los hijos de Alejandro Sanz.