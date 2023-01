Aunque el divorcio entre Ortega Cano y Ana María Aldón no fue un proceso fácil, parece que poco a poco están retomando sus vidas por separado. Mientras la diseñadora se ha volcado completamente en su trabajo como colaboradora en Fiesta que no le puede hacer más feliz, el diestro se encuentra viviendo un momento muy especial justo cuando la sala dedicada a su trayectoria profesional acaba de abrir sus puertas.

Durante estos meses, tanto la diseñadora como el diestro han encontrado refugio en su círculo más cercano. Ortega Cano, por su parte, se ha dejado ver con Isabel Luna, amiga suya desde hace años y, actualmente, su pilar fundamental. Muchos han sido los rumores sobre su nuevo amor, pero parece que una buena sintonía y una larga amistad de antaño en lo único que les une -de momento-. Tanto es así, que el diestro no ha dudado en contar con ella para la inauguración de su museo, uno de los días más especiales de su vida.

Pero la artista no solo acudió al evento para cantar, sino también para apoyar a su amigo en estos momentos tan bonitos. Tal es su relación que Ortega Cano no pudo resistirse a bailar junto a ella, dejando constancia de lo compenetrados que están. Una actuación que volvió a dar mucho de qué hablar y que sacó de nuevo a la luz este presunto amor, justo cuando la ausencia de Ana María Aldón retumbó más que nunca. La diseñadora no acudió a la cita celebrada en San Sebastián de los Reyes, aunque sí lo hizo el hijo que tienen en común.

No obstante, Isabel Luna no solo fue protagonista de esta apertura, sino también de las fiestas en honor a San Sebastián Mártir que comenzaron el pasado 19 de enero con el pregón del torero. Tal y como ha comunicado el Diario de Sanse, la actuación de la cantante costó un total de 7.591 euros, con equipos de sonido incluido. Sin embargo, aunque la artista es la cara visible del espectáculo El flamenco más elegante, ella tan solo percibió poco más de 1.000 euros.

El salto de Isabel Luna a la actualidad

Fue el pasado mes de noviembre cuando el nombre de la artista se vio fuertemente relacionado con el torero. En medio de su divorcio, Ortega Cano se dejó ver con una misteriosa amiga con la que se mostró de lo más cómplice, Isabel Luna, más conocida como «la dama del flamenco» y que siempre ha estado muy cerca del torero. Tras rumorearse con una nueva ilusión, fue él mismo quien aclaró su relación con la cantaora: «Yo soy compadre de su hijo, ella es mayor. Nos conocemos desde hace treinta años». Pero esto no quedó ahí pues, aunque son amigos desde hace tiempo, nunca se les había visto tan unidos como ahora, justo cuando la relación del diestro y Ana María Aldón ha llegado a su fin.

Tan solo un mes después, Ortega Cano acudió a un recital de la cantante en Madrid y no dudó en subirse al escenario a cantar con ella, algo que recordó a la mítica interpretación que protagonizó con Rocío Jurado en su boda. Ahora, Isabel Luna ha demostrado ser el máximo apoyo para el torero, por lo que ha decidido formar parte de la inauguración de la sala de Ortega Cano. Una actuación que ha dado mucho de qué hablar.