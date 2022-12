¿Bea Jarrín y Canales Rivera juntos? La periodista rompe su silencio

Bea Jarrín, reportera de Cuatro al día, se ha convertido en la protagonista de la actualidad al verse envuelta en el affaire de Alba Carrillo y Jorge Pérez. Tras dar su versión, la periodista ha vuelto al foco mediático al salir a la luz la presunta relación que tuvo con un hombre casado y trabajador de Telecinco: Canales Rivera. Sin embargo, ella misma se ha encargado de desmentir los rumores en el plató de Fiesta.

Ha sido Aurelio Manzano quien ha dado la información asegurando que la fuente de la que proviene es de total confianza. Pero Bea ha sentenciado tajante que es totalmente mentira, que lo único comparten es una bonita relación de amistad. “Os digo a todos: en la vida, es una de esas personas que conozco, afortunadamente, hace mucho tiempo y nos llevamos fenomenal”, ha dejado claro. La periodista, además, ha querido esclarecer que ella nunca ha hablado de su vida privada y que ahora tampoco lo va a hacer.

“Yo sé lo que he hecho en mi vida”, ha continuado diciendo. Pero no ha quedado todo ahí, pues los colaboradores han apuntado que, incluso, habrían estado cenando juntos y en la más absoluta soledad. “No, es más, es verdad que hemos hablado muchas veces de cenar, pero no, a solas nunca”, ha dicho tajante. Y es que, todo ha comenzado por un proyecto que apadrinaron juntos este verano y que ha hecho que su relación se consolide más. “Yo no he tenido nunca con Canales nada que no sea una buena relación”, ha sentenciado, dejando claro que no tiene nada que esconder y que no entiende por qué ahora se está sacando su vida personal en un plató de televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Antonio Canales Rivera (@canalesrivera_oficial)

Tras esto, Luis Rollán se ha puesto en contacto con Canales Rivera, que se encontraba en una reunión con amigos y su pareja. El torero no ha dudado en apoyar a su amiga Bea y desmentir la información, alegando estar sorprendido con lo que se está especulando sobre su persona. Una ocasión que la periodista ha aprovechado para llamarle en directo. “Yo estoy bien, en una reunión de amigos. No doy crédito ni doy forma cómo nos puede salpicar todas estas cosas que están pasando, pero bueno, también es verdad que participamos en un show y hay que aceptarlo de la mejor manera posible”, ha comenzado diciendo el torero, que ha entrado en llamada al programa.

“No sé cómo nos puede salpicar hasta este punto, además cuando hemos tenido una relación de amistad. Que a mí se me llena la boca de felicidad cuando veo que las cosas te van bien y ya lo sabes y nuestra amistad es de hace muchísimos años. Te pido a ti personalmente disculpas porque te tenga que salpicar todo esto”, se ha desecho en halagos hacia su amiga. Además, Canales Rivera ha querido dejar claro que jamás ha tenido una cena en privado con Bea: “Ya te digo yo que nosotros alguna vez hemos cenado pero nunca, jamás en privado, siempre con un grupo de amigos”. Unas palabras a las que la periodista ha reaccionado con una sonrisa y una frase que deja clara la buena relación de amistad que mantienen a día de hoy: “Por Dios te lo pido, vamos a hacer esa cena”.