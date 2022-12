Un tsunami con melena rubia está a punto de poner la televisión patas arriba, más todavía si cabe. Su nombre, Alba Carrillo, y la cita este próximo sábado a las 22.00 horas en el Deluxe. Después de varias tentativas, la ex modelo ha aceptado la oferta del programa de prime time de Telecinco para contar toda la verdad de lo sucedido en las últimas dos semanas. Sabe que está más en el ojo del huracán que nunca después de su noche de pasión con Jorge Pérez y de la traición posterior que ambos dicen haber sufrido por parte del otro.

Alba está decidida a reafirmarse en todo lo que ha contado durante estos días en televisión: «La versión que he contado es la realidad de esa noche y quiero dejarlo claro. Bea Jarrín y Cristina Porta tenían intención de terminar la noche con Jorge, pero él quería estar conmigo», ha dicho antes de someterse al polígrafo de Conchita. Y avisa: «No os perdáis el poli porque voy a contar toda la verdad (…) hay dos versiones y mañana se pone sobre la mesa una. Lo que puedo garantizaros es que no todo empezó en la fiesta de Unicorn».

Como aperitivo para la noche sabatina, ya han trascendido algunas de las preguntas polémicas que va a tener que responder: «¿Tienes mensajes comprometidos con Jorge Pérez?», «¿Te animó Marta López a que tuvieras relaciones Jorge Pérez aunque estuviese casado?» y «¿Has mantenido relaciones íntimas completas con Jorge?». La tensión se corta con un cuchillo y a buen seguro que Alba Carrillo no tendrá una noche fácil.

¿A qué se enfrentará Alba Carrillo?

Al margen de volver a reconstruir los pasos que ha dado desde que empezó todo el escándalo en la fiesta, Alba se posicionará sobre cómo está su relación con Jorge Pérez ahora mismo. El ex Guardia Civil ha decidido mantener silencio y tratar de recuperar la confianza con su mujer, Alicia Peña, que no tardó ni dos días en perdonarlo. No se esperan buenas palabras hacia él porque está dolida profundamente con el comportamiento de su compañero, del que considera que la ha dejado a los pies de los caballos.

Jorge y Alicia han contado cómo se sienten indirectamente, a través de Isabel Rábago: «Ellos están mal. Decepcionados, enfadados y se sienten solos. No entienden que se vuelva al punto de partido cuando ha admitido la deslealtad y se encuentran en un momento de indefensión absoluta», dijo la periodista. Además, el matrimonio ha puesto el asunto en manos de sus abogados desde el momento en el que se aseguró que Jorge y Alba habían mantenido relaciones sexuales en un domicilio privado.

Por si fuera poco, Alba Carrillo podría contestar también a qué pasó exactamente en la fiesta, donde se ha dicho que la hija de Lucía Pariente empujó a la periodista Bea Jarrín. Diego Arrabal ha relatado cómo fue todo: «Bea se acerca a Alba y a Jorge en la fiesta para separarlos y entonces Alba le pegó un fuerte empujón, que la manda a la otra punta de la barra», sostiene el paparazzi. Muchas polémicas encima de la mesa y un relato que traerá cola.