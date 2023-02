La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva es ya el tema por excelencia. Y más ahora que se ha podido saber que finalmente no se celebrará el 17 de junio como anunciaron antes de romper, sino que por problemas logísticos, el ‘sí, quiero’ tendrá que retrasarse hasta el 8 de julio. Un giro de 180 grados que se ha producido para asegurarse de que El Rincón esté totalmente reformado y puesto apunto para el enlace nupcial.

Y es que, aunque esta ceremonia ya ha sido calificada como ‘la boda del año’, parece que a Eugenia Martínez de Irujo le da absolutamente igual. Y así lo ha hecho saber a las cámaras de Gtres. La ex mujer de Francisco Rivera ha reaparecido para mostrar su colección de calcetines junto a Waves Socks, la perfecta oportunidad para preguntarle si iba a asistir al enlace de la marquesa de Griñón. Lo que nadie se esperaba es que su respuesta fuera un rotundo no.

«Tamara es más joven que yo, tampoco somos amigas, nunca hemos salido juntas, entonces no tiene por qué invitarme. Bueno, sus hermanos son primos nuestros, con Manuel y Xandra sí que he tenido muchísima relación», ha comenzado explicando a las cámaras de Gtres. No obstante, su actitud ha cambiado por completo al ser preguntada de nuevo por la felicidad de la hija de Isabel Presyler: «Oye, no me vais a preguntar de Tamara que me la bufa, o sea, no sé cómo explicarte».

En ese momento, Eugenia se ha dado cuenta de sus palabras y ha comenzado a reír, pidiendo perdón y alegando que no quería que toda la entrevista girase en torno a la marquesa de Griñón. «Me ha salido del alma. Una pregunta sí, pero ahora toda la entrevista de Tamara pues como que no. ¿También de la Preysler y Vargas Llosa? No, por favor», ha confesado entre risas y compartiendo un momento especial con los reporteros. «Yo no voy a hablar de otra gente porque ni me interesa, ni soy quién, ni tengo ni idea», ha sentenciado, zanjando así el tema.

Y es que, esta respuesta y desentendimiento de Tamara Falcó ha llamado bastante la atención pues hace tan solo unos meses, en concreto en septiembre de 2022, la marquesa de Griñón y Eugenia Martínez de Irujo coincidieron en la fiesta organizada por Tous por sus 100 años, mostrándose unidas y derrochando complicidad. Tanto que, incluso, la hija de Isabel Preysler tuvo palabras de amor hacia ella: «Eugenia y yo somos muy amigas de siempre, nuestras familias han sido súper cercanas. Eugenia fue la primera que llevó a Rosa a casa de mi madre para que nos conociéramos, después de aquel encuentro, con el paso del tiempo estoy en Tous con mis creaciones». ¿Qué ha cambiado ahora para que Eugenia dude si quiera de si está invitada al enlace del año?

Sea como fuere, lo que Tamara tiene claro es que va a ser una boda de lo más íntima, en la que contará con su círculo más cercano y la gente que quiere con el único objetivo de celebrar el amor -y la reconciliación- por todo lo alto. Ahora solo queda esperar para conocer la lista de invitados y si, entre ellos, estará o no la ex mujer de Francisco Rivera.