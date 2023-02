Del supuesto embarazo a la posible venta de El Rincón: Tamara Falcó despeja dudas

Desde que dio pistoletazo de salida el 2023, Tamara Falcó no ha dejado de copar titulares y portadas de papel couché tanto por su reconciliación con Íñigo Onieva como por el posterior anuncio de su compromiso con el empresario, el cual está previsto que tenga lugar el próximo 17 de junio de 2023 en la finca de El Rincón. Sin embargo, hace tan solo unas horas LOOK desvelaba una información que apuntaba a que el palacio en cuestión no se encontraría en las condiciones adecuadas para celebrar un evento de tal calibre, razón por la que también podía saberse que la marquesa de Griñón y su hermano mayor y padrino, Manuel, tendrían entre sus planes venderlo.

De esta manera y en los últimos días, la ganadora de MasterChef Celebrity ha vuelto a ser objeto de todas las miradas, motivo por el que su aparición en El Hormiguero se convertía en uno de los momentos más esperados de la semana, como ya es costumbre. No obstante, en esta última ocasión eran muchos los frentes que la chef tenía abiertos, entre los que está su supuesto embarazo, desvelado por el tiktoker Abel Planelles; la venta de El Rincón y un posible desfile en la pasarela de Cibeles. Dudas a las que la protagonista ha querido responder una a una.

En torno a las 22:30 horas de la tarde, Pablo Motos ha dado paso a la sección conocida como «la tertulia», dando la palabra a su colaboradora, Tamara, que en primer lugar ha querido desmentir los rumores de embarazo con total rotundidad: «Lo ha dicho un tiktoker pero la verdad es que es mentira, no estoy embarazada», comenzaba explicando, para después aclarar que ha sido una información que ha llegado incluso a oídos de sus seres queridos, que ya comenzaron a dudar sobre la veracidad de los supuestos hechos: «Mi suegra me preguntó que si tenía algo que contarla, pero yo la he dicho que no», zanjaba, entre risas y demostrando así que, de momento, únicamente está centrada en los preparativos de una boda que tendrá lugar en poco más de cuatro meses.

Por otro lado, Tamara también ha querido desvelar que no tiene intención alguna de poner a la venta el palacio de El Rincón: «Tampoco vendo El Rincón, estamos mi hermano y yo ahí haciendo un proyecto que nos hace ilusión y por ahora no se vende, así que tampoco sabemos muy bien de dónde sale esa noticia», indica, muy sorprendida por lo que se ha dicho y negándolo de la misma manera que lo del embarazo.

Para finalizar su intervención, Falcó también ha confesado que «no va a desfilar en Cibeles», aunque sí que va a estar en el front row de la pasarela para ver su colección con Pedro del Hierro: «Hay modelos que van a desfilar con la misma marca, pero yo no», zanja con total seguridad y admitiendo que el mundo del modelaje no es lo suyo, al menos por ahora.