El sorprendente contenido de la carta que la ex de Mario Vargas Llosa escribió a Isabel Preysler

Aunque ha pasado poco más de un mes desde que se hizo pública la ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, lo cierto es que entre ellos cada vez parece haber más distancia. Poco o nada queda del amor que la también conocida como «reina de corazones» y el Premio Nobel mantuvieron durante nada más y nada menos que ocho años, motivo por el que ambos ya rehacen sus vidas por separado sin mirar atrás. Algo que se llegó a decir que había llenado de felicidad al entorno más cercano al escritor, que no habría visto nunca con muy buenos ojos su romance con la madre de Tamara Falcó.

Sin embargo, ahora ha podido saberse que los hijos del peruano no han sido los únicos que habrían deseado que Isabel y Mario rompieran los lazos sentimentales que les habían unido durante casi una década. También la madre de éstos, Patricia Llosa, estaría interesada en el mismo tema para así poder retomar su relación con el Premio Nobel, razón por la que envió una carta a la ex de Carlos Falcó de la que ahora ha podido saberse el contenido íntegro.

Ha sido Pilar Vidal en Espejo Público la encargada de desvelar las palabras con las que la ex de Vargas Llosa se habría dirigido a Preysler, teniendo en todo momento muy vivas las esperanzas de que su noviazgo se rompiera para así entrar ella en escena: «Isabel le dice a Mario: ‘Oye, que no para de llamar tu ex mujer’. Al ver que ella no le iba a coger el teléfono, le manda la carta. Le pide que no haga pública su relación con Mario», comienza explicando la periodista, para después entrar en más detalles con los que deja entrever que la peruana se llegó a sincerar con la filipina a la hora de confesarle «las continuas infidelidades consentidas en su matrimonio y que no se tome en serio las intenciones del Nobel, porque cree que es un capricho más», matiza.

De esta manera, Patricia pide a Isabel que «no desvela su relación con el escritor», ya que él mismo «lo ha hecho más veces» con otras mujeres. Es por ello que la ex de Mario no consideraba su matrimonio junto a él una cosa del pasado: «Aunque el matrimonio pueda parecer roto, lleva muchos años, porque él tiene como costumbre desaparecer un mes con una mujer», zanjaba en una carta que Isabel Preysler guardó sin dar importancia alguna hasta ahora, cuando fuentes cercanas a la socialité han hecho saber su contenido a Pilar Vidal para que ésta lo hiciera público y pudiera saberse que quizá el peruano no había tenido nunca intención de tener un romance muy duradero con la madre de la marquesa de Griñón, teniendo en todo momento a su ex esposa en su pensamiento. Algo que encaja con algunas de las últimas imágenes en las que Mario y Patricia disfrutan de manera conjunta de la compañía de sus hijos y dejan en el aire la posibilidad de una reconciliación.