Este miércoles saltaba la noticia de la ruptura de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler tras ocho años juntos. Era la propia Isabel Preysler la que confirmaba la información en unas breves declaraciones a la revista ¡Hola! en las que aseguraba que la separación era definitiva y hablaba de los celos infundados como una de las causas fundamentales de esta ruptura, una de las más inesperadas del año. El Premio Nobel de Literatura y la madre de la marquesa de Griñón formaban una de las parejas más estables del panorama nacional, si bien, es cierto, que en las últimas semanas no se habían dejado ver juntos, lo que había avivado los rumores de que entre la pareja estuviera ocurriendo algo, como así ha sido finalmente.

Aunque Isabel se ha pronunciado a través de las páginas de su revista de cabecera, la socialité parece que ha decidido poner tierra de por medio y se encuentra fuera de España mientras que aquí el interés por saber qué ha ocurrido se acrecienta. Por su parte, Vargas Llosa se ha refugiado en el piso que posee en el centro de la capital, del que no ha salido desde que se publicara la noticia.

Quienes sí se han pronunciado son los familiares del escritor. La revista Semana ha podido contactar con los hijos de Mario Vargas Llosa, que nunca estuvieron muy conformes con la relación con Isabel Preysler. Según apuntan fuentes cercanas a la familia de Vargas Llosa, los tres hijos del literato consideran que, a raíz de esta ruptura, «han recuperado a su padre y por fin podrán disfrutar de él sin tener que estar con Isabel Preysler». Al parecer, ninguno de ellos sentía simpatía por la madre de Tamara Falcó, sino más bien todo lo contrario, hasta el punto de que llevaban tiempo queriendo que la pareja se separara.

De hecho, uno de los hijos del escritor, Gonzalo, declaró a comienzos del romance entre Mario e Isabel Preysler, que la pareja había empezado a verse cuando sus padres todavía no habían decidido separarse y que, por tanto, era fruto de una infidelidad. Por eso, consideraba que Preysler era el motivo del fin del matrimonio de Mario y Patricia que, poco antes de conocerse la ruptura, habían celebrado sus bodas de oro.

Por su parte, la ex mujer del Premio Nobel, Patricia Llosa, que en la actualidad reside en República Dominicana, ha hablado con la periodista Pilar Vidal. Llosa ha dicho que que no va a decir absolutamente nada, aunque es consciente de todo lo que ha ocurrido y que Mario Vargas Llosa se lo comunicó a sus hijos hace dos fines de semana. Asimismo, según ha contado Pilar Vidal, desde el entorno de Patricia Llosa le han dicho que Isabel Preysler no ha contado toda la verdad. «Ella empieza a tener una importante petición. Isabel Preysler, en repetidas ocasiones desde hace aproximadamente seis meses, solo tiene un deseo, casarse, pero él no se quiere casar. Se lo vuelve a pedir, porque ‘si el día de mañana te pasa algo, yo no voy a ir al funeral como la amante de Mario Vargas Llosa».