Un fenómeno trend llamado Cayetana Rivera: su evolución estilística, a examen

A sus 23 años recién cumplidos, Cayetana Rivera puede presumir de haberse hecho un hueco dentro del universo estilístico gracias a su exquisito gusto, a su saber estar y a su simpatía. Y es que, además de ser una aristócrata dentro de nuestras fronteras, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera se ha convertido en toda una influencer y un icono de estilo, razón por la que en LOOK hemos hecho un recopilatorio de su evolución con motivo de su cumpleaños.

Lo que llama especialmente la atención es que, a diferencia de otras creadoras de contenido, esta joven aún no ha dado un paso al frente a la hora de abrir sus redes sociales y dejar que la lista de seguidores con la que cuenta vaya yendo in crescendo con el paso de los días, manteniendo un perfil un tanto hermético a diferencia de otras amigas como Victoria Federica, que hace un escaso año dejaba entrever su deseo de entrar en el mundo 2.0 al hacer pública su cuenta de Instagram y comenzar a colaborar con marcas, además de protagonizar algunas apariciones públicas con los rostros más conocidos de la plataforma en cuestión.

Sea como fuere, Cayetana parece ir por su cuenta y no fijarse en el progreso del resto, aunque eso no significa que no quede patente su pasión por la moda, la cual es más que evidente cada vez que los medios de comunicación captan imágenes suyas en distintos eventos en los que está presente. En todos ellos, si algo la caracteriza son sus looks rebeldes, a la par que bohemios, sencillos y bastante naturales, sin perder además la delicadeza que caracteriza a los miembros de su familia desde que era bastante pequeña. Llama la atención que siempre ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias sin perder su propia esencia, optando por recogidos cuando el acto era más elegante, y por unos jeans con melena al viento cuando se trataba de una cita más desenfadada.

Con el paso del tiempo, la también conocida como Tana ha conseguido ir puliendo su estilo, y ahora podría decirse cuáles son los básicos que no pueden faltar en su armario. Estos no son otros que los pantalones fluidos y acampanados, los vestidos estampados florales, de lunares e incluso lisos con algún detalle más extravagante en los complementos. Pero sea cual sea su elección, todas ellas siguen una línea de sencillez de la que la joven no parece estar dispuesta a alejarse.

No obstante, a día de hoy puede presumir de contar con un armario de lo más diverso dentro de su estilo, en el cual ha incluido camisas con transparencias, minifaldas de tablas, trajes en los colores más demandados del la temporada y pantalones culotte. Eso sí, todos ellos acompañados por una amplia colección de trajes de flamenca para todos los gustos, con sus respectivos mantones de Manila y mantillas con peinetas, ya que, si hay algo que le apasiona, son los tintes sevillanos.