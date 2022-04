Cayetana Rivera rompe en llanto ante la imagen de la Esperanza de Triana

Tras dos años de parón, la Semana Santa ha vuelto con más fuerza que nunca. Las calles de todas las ciudades españolas se han vestido de fiesta y tradición y, sacando su máximo fervor, las procesiones han desfilado con un ímpetu que no se veía desde hace tiempo. Muchos han sido los rostros conocidos que no han querido faltar a su cita favorita del año y, con sus mejores galas, han sido partícipes de la semana anual más religiosa. Así, uno de los protagonistas que más titulares ha acaparado estos días ha sido Francisco Rivera que, tan fiel como de costumbre, no ha querido perderse ningún acto religioso.

Como ya es tradición, el torero ha participado un año más como costalero de la Hermandad de la Esperanza de Triana, una de las más relevantes de Sevilla. Y su hija Cayetana Rivera, heredando tan sentida pasión, ha vivido ese momento como uno de los más especiales de su vida. La joven, que no ha faltado al Viernes Santo, no ha podido reprimir la emoción y, rompiendo en llanto, no se ha perdido la entrada de la Virgen en el templo, un acto muy señalado para su padre.

Tan grande ha sido su sentimiento que ha tenido que recibir, incluso, el consuelo de uno de los miembros de la hermandad, que no ha dudado en abrazar a la joven en tan emotivo instante. La hija de Eugenia Martínez de Irujo, que pocas veces se ha mostrado tan transparente, ha protagonizado uno de los momentos más sentidos del día, con lágrimas en los ojos al son de la música de la banda María Santísima de la Victoria de Las Cigarreras. Además, la joven ha podido vivir la emoción de la Semana Santa junto a su novio, Manuel Vega. Una relación que se confirmó hace tan solo unos meses y que parece ir viento en popa.

La familia Rivera, que siente pasión por la Semana Santa, ha vuelto a salir a la calle para mostrar su fervor, una pasión heredada de Carmina Ordóñez, quien nunca faltaba a tan esperada cita. Ahora, Cayetana, Curro y Carmen serán los herederos de la tradición. La familia al completo han exprimido al máximo la semana y, tanto el torero como su mujer, Lourdes Montes y sus dos hijos, no se han querido perder los actos más conmemorativos de la jornada. El hijo mayor de Paquirri ha salido en procesión durante la Madrugá del Viernes Santo, acompañando a la Esperanza de Triana, donde se ha mostrado de lo más concentrado y emocionado.

Mientras, Lourdes Montes ha disfrutado de la recogida de la Esperanza de Triana y, pasando las tradiciones de generación en generación, ha vestido a su hija Carmen con el capirote tradicional. “Estoy muy contenta”, ha comunicado a los micrófonos. Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la semana ha sido el reencuentro del torero con su exmujer, Eugenia Martínez de Irujo. Ambos, cerca de la Hermandad de los Gitanos, mostraban su sintonía y buenrollismo en un día tan señalado en el calendario.