El salto a la televisión de Cayetana Rivera que ha dejado sin palabras a su padre

Francisco Rivera acudía este jueves a 10 momentos, el nuevo programa de Anne Igartiburu que se emite en Telemadrid. Durante su intervención, el torero recibía una gran sorpresa. Su hija, Cayetana Rivera se convertía en la gran protagonista de la noche al aparecer por primera vez en un medio de televisión. Hecho que alegraba enormemente a su padre, tanto que le dejaba sin palabras.

Cayetana, se mostraba muy tímida, pero a la vez con mucho desparpajo en esta primera aparición en el medio. La joven recordaba con una gran emoción algunos de los momentos que ha vivido junto a su padre, como cuando le llevaba a montar a caballo y llegaba a dormirse en sus brazos.

Tana, como la llama cariñosamente su entorno más cercano, le pedía disculpas a Francisco por ser a veces “tan petarda” y no ir al campo con él. También recordaba todo lo que ha podido viajar y disfrutar junto a su padre durante sus largas temporadas de trabajo. «Era la única chica de la cuadrilla y era muy divertido. En la plaza me sentía segura, me daba miedo, pero lo prefería. Los viajes en furgoneta eran lo más», explicaba la hija de Eugenia Martínez de Irujo.

A lo largo de este encuentro familiar, Francisco Rivera escuchaba con mucha atención lo que su hija contaba y aseguraba que ella es quien le ha “sacado de la oscuridad”. El torero comentaba con la presentadora que Cayetana es una mujer maravillosa y que le admira como hija e incluso indicaba que es idéntica a su abuela Carmina. «Tiene muchas cosas de mi madre. Da hasta miedo. Hace unas cosas con el pelo y el don de gentes que tiene… Los amigos de mi madre me lo dicen constantemente”, confesaba el hermano de Cayetano Rivera. «Momentos muy duros míos los he vivido junto a ella y me agarré a ella. Cuando me separé y se murió mi madre, quien me sacó de esa oscuridad fue Cayetana», añadía.

El invitado también recordaba con mucho cariño y amor a su madre. «Ella vivió como le dio la gana y cómo quiso pero siempre estuvo ahí para sus hijos», ha dicho emocionándose.

Fran Rivera, sobre su hija Cayetana: «Cuando me separé y se murió mi madre, quien me sacó de esa oscuridad fue ella» 📡 En #DIRECTO con @anneigartiburu_ @paquirri74 ➡ https://t.co/Cnw7Ol5lQX #10MomentosTM pic.twitter.com/jzt6kd6MK0 — Telemadrid (@telemadrid) February 24, 2022

Cayetana Rivera lleva siendo protagonista de la crónica social de nuestro país los últimos días y no solo por esta inesperada intervención televisiva, sino porque ya es oficial que mantiene un romance con el empresario sevillano Manuel Vega. Juntos aparecieron públicamente durante el Salón Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF) de Sevilla. Sin embargo, es muy celosa de su vida privada y son pocos los detalles que se conocen al respecto.