Si hay un tema que ha estado presente en prácticamente todas las cadenas de nuestro país durante las últimas horas, ha sido la última entrevista de Kiko Rivera. Fue el pasado miércoles cuando salió a la luz una exclusiva en Lecturas en la que el DJ arremetía duramente contra su madre y, especialmente contra su hermana, haciendo públicos ciertos detalles de su vida que pertenecen a su más absoluta intimidad. Este movimiento del hijo de Isabel Pantoja no gustó mucho a una gran parte de la audiencia, que ha criticado duramente al joven para posicionarse con Isa Pi en una guerra que parece no cesar.

En medio de toda la polémica, los medios de comunicación se han interesado especialmente por la opinión de los seres queridos de Kiko sobre todo lo sucedido. Fran Rivera se topó con la prensa ayer mismo durante el Salón Internacional de la Moda Flamenca en Sevilla, donde tuvo oportunidad de posicionarse en el conflicto de su hermano, aunque prefirió no hacerlo: “No tengo ni idea de eso. Eso preguntarle a mi hermano, yo de eso no tengo nada que decir. Yo no opino. Hay mucha gente opinando como para opinar yo también”, explicó, dejando claro que no será partícipe de las críticas hacia el cantante, pese a que esta sea la postura más adoptada a nivel nacional. Y es que ayer mismo pudimos ver a Isa Pi completamente destrozada al admitir lo mucho que le habían dolido las inesperadas declaraciones de su hermano, un momento de lo más emotivo en el que fue arropada por todos sus compañeros de programa, y de cadena en general. De hecho, Telecinco decidió no contar con la presencia de Rivera el pasado miércoles en Secret Story, pese a que tenían previsto que entrara a la casa y permaneciera allí hasta el domingo.

No obstante, de lo que sí ha querido hablar Francisco es de la colección que se encargó de presentar su esposa Lourdes en ese momento, confirmando que tenía “muchos nervios”: “Como he visto el trabajo tan grande y la ilusión que le pone, espero que guste y que ella salga satisfecha, que es lo importante”. Por su parte, aseguró que la diseñadora estaba mucho más tranquila que él: “Ella es muy templada, pero nervios tiene que tener. Es torera, cuando sale el toro ella se templa. Lo lleva bien”, explicaba orgulloso. Aún así, en este día tan especial fue muy notable la ausencia de sus pequeños, a quienes considera “muy pequeños” para acudir a un desfile, aunque espera que todos ellos puedan disfrutar de la Semana Santa y de la Feria lo antes posible: “A ver si tenemos suerte y ya podemos disfrutar de todo”.

Con respecto a su última lesión de rodilla, Fran parecía estar completamente recuperado y así lo admitió él mismo frente a las cámaras, apuntando que Cayetano no había tenido tanta suerte en su recuperación: “Está fastidiado, la clavícula es tiempo. Hay que darle tiempo para que suelde bien”, finalizaba, dejando entrever que ha sido y será uno de los grandes apoyos de su hermano pase lo que pase.