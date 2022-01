Cayetano Rivera sopla las velas en un momento espectacular de su vida. Ha pasado una etapa realmente complicada porque no ha podido hacer lo que más le gusta: torear. Recientemente -13 de enero- el diestro alcanzaba los 45 años de edad, una cifra de absoluta madurez en la que tiene claro lo que quiere y lo que no. Si algo desea es seguir mucho tiempo vistiéndose de luces. Y en pro de eso ha presentado la feria taurina de Valdemorillo, en lo que significará su regreso a los ruedos el próximo 6 de febrero.

El hijo de Carmen Ordóñez ha celebrado su cumpleaños con su familia: Eva González y la hija de ambos. La exMiss ha querido felicitar a su marido sacando una foto inédita de su álbum privado de fotos. Toda una excepción para una mujer que no acostumbra a exhibir demasiado su vida privada. En la instantánea aparecen ambos bailando y pasándoselo en grande. La andaluza titula «Por toda una vida bailando juntos… Feliz 45 cumpleaños @cayetanorivera». Un mensaje al que el cumpleañero ha contestado: «Y que el fin del mundo nos pille bailando juntos ❤❤❤❤❤». La pareja disfruta del gran amor que guía su relación y momentos como el de la foto así lo demuestran.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial)

Quien también le ha felicitado ha sido Kiko Rivera, con unas palabras llenas de cariño fraternal: «Lo que no pudimos disfrutar siendo niños lo hacemos ahora gracias a Dios. Hermano mío deseo que eso nunca acabe y que siempre estemos el uno para el otro ❤️ Feliz cumpleaños viejoooo 🎁 @cayetanorivera Te quiero tela 🥰 la semana que viene te doy tu regalito». Hay que recordar que hace unas semanas que el hijo de Isabel Pantoja dijo que Cayetano era su hermano favorito. Una declaración impactante a la que el diestro ha quitado hierro: «Ay, yo encantado, pero siempre hay uno con el que tienes más contacto, más roce que con otro, pero eso no significa nada tampoco, ¿no? Nada importante».

Uno de los mayores temores de Cayetano es que su hijo se quiera dedicar a lo mismo que él, pero avisa de que si eso pasa intentaré disuadirlo: «Bueno, yo siempre he dicho que espero y deseo, y haré todo lo posible, para inculcarle otros caminos que no sean el toro principalmente por el riesgo que corremos, pero si el día de mañana lo decidiese y de verdad fuese una decisión meditada y seria pues evidentemente contará conmigo para eso y para lo que necesite».

Sobre si la pandemia le ha hecho reflexionar acerca de la retirada, Cayetano Rivera lo descarta: «No, no ha sido el momento… Cuando llegue el momento creo que lo sabré y ahora todavía no ha llegado, aunque por la edad evidentemente es una profesión que requiere un gran esfuerzo, sacrificio, una dedicación plena y absoluta, y tengo un mínimo de físico también para tener la capacidad de responder ante situaciones de emergencia. De momento me siento con ilusión, me siento capaz y aunque soy consciente de que no queda mucho para mi retirada, no será este año e imagino que será algo que cuando surja lo sabré, pero de momento no».

Por último, muestra su ilusión por tener otro hijo con Eva González, pero asume que quizá ahora no sea posible: «A mí me encantaría, pero las situaciones, los momentos, la dedicación y el trabajo a veces dificulta las cosas. No siempre podemos hacer lo que queremos hacer y cuando lo queremos hacer. Ahora mismo disfrutando de mi profesión que estoy teniendo buenas sensaciones en el campo e intentaré transmitir esas sensaciones el 6 de febrero y en el resto de mis compromisos».