Eva González fue la invitada estrella de la noche del miércoles en ‘El Hormiguero’. La presentadora acudió al programa de Pablo Motos en plena cuenta atrás para el estreno de una nueva edición de ‘La Voz Kids’, que en esta ocasión tendrá como coaches a David Bisbal, Melendi, Rosario y Vanesa Martín y como asesores a Aitana, Beret, Blas Cantó y Rozalén. Todo un plantel de artistas que elegirán a la mejor voz infantil del momento.

La sevillana está muy ilusionada al frente de ‘La Voz’ en sus diferentes categorías, es feliz en su nueva faceta como presentadora, un sueño que tenía desde pequeña y que ha conseguido cumplir. «Me gustaba mucho disfrazar a mi hermana y a todos mis primos y presentarlos», confesaba divertida.

Y de la risa pasó al llanto. Eva no pudo contener las lágrimas al ser testigo de la historia de amor que se ha vuelto viral en los últimos días y que el programa de las hormigas ha tenido la oportunidad de conocer de primera mano: Se trata de la historia de Carmen y Xavier, un matrimonio que vive separado. Ella está enferma de alzhéimer y está en una residencia donde recibe la visita diaria de su marido. Allí, y a través de una de las ventanas del edificio, Xavier le habla con sumo cariño y le muestra fotografías de cuando eran jóvenes, así como de sus hijos y sus nietos.

Sin poder reprimir la emoción, la ex Miss España daba la enhorabuena a la familia «porque es muy bonito tener tan cerca a alguien que se quiere tanto». «En estos tiempos en los que todos lo estamos pasando un poco mal y estamos muy susceptibles a todo, la sociedad está muy irritada», afirmaba mientras se secaba las lágrimas.

«Tienen que pasar cosas bonitas, mostrarlas en televisión y esto es muy bonito», añadía antes de confesar que es «una llorona». El comunicador valenciano le explicó que esa era «la tercera vez que lo veo para acostumbrarme, porque me he tirado un cuarto de hora llorando y todo el equipo también». «El amor es tan puro y todo el mundo se quiere tanto…», afirmaba Pablo. «Es preciosa», remataba Eva.

Las aficiones de su marido

Hace unas semanas que Cayetano Rivera compartía en su perfil de Instagram su nuevo proyecto, que no es otro que el de sacarse la licencia para ser piloto de aviones privados. Algo que Eva González no tiene muy claro: «Todavía no me fío mucho de él», admitió antes de dejar claro que «no me subiría con él ni el primer día, ni el segundo ni el tercero. Que una es Miss, pero no tonta», ha rematado sin poder evitar las risas. Pero eso sí, no ha querido restarle importancia a que su marido esté cumpliendo uno de sus sueños: «Me fío de él, pero un avión es un avión. Que coja su práctica, sus horas de vuelo y ya veremos».