Aitana continúa su lucha por visibilizar algunas situaciones de inseguridad que viven las mujeres en su día a día. La cantante ha ido un paso más allá, en esta ocasión llevando su reivindicación al terreno profesional publicando un nuevo single, ‘Ni una más’, que está llamada a convertirse en un nuevo himno contra la violencia de género.

La extriunfita ha querido hacer hincapié en la inseguridad que las mujeres sienten cuando caminan solas por la calle, así como cuando se quedan solas con un grupo de desconocidos, como muy bien dice la letra de la canción. Mensajes directos, claros, que entona mientras en el videoclip aparece caminando por una inhóspita calle de una ciudad.

A lo largo la puesta en escena, Aitana muestra algunas de las ‘armas de defensa’ de las que tienen que hacer uso las mujeres en su vida cotidiana: enviar la ubicación en tiempo real a algún conocido, agachar la cabeza para intentar pasar desapercibida, mirar constantemente hacia atrás por si alguien la está siguiendo o utilizar las llaves como arma defensiva. Acciones que se han normalizado entre las mujeres, especialmente cuando vuelven solas a casa.

Aunque durante los más de 3 minutos que dura el videoclip la auténtica protagonista es la artista y ese halo de soledad y miedo que la rodea, al finalizar el mismo ha contado con la presencia de 47 mujeres, rostros conocidos de distintos ámbitos, que han querido prestar su imagen para dar más impulso si sabe a este nuevo proyecto de Aitana.

En diferentes televisiones se puede ver a la periodista Sara Carbonero, a Cristina Pedroche, a la cantante Danna Paola, a Lola Índigo, María Pedraza, la modelo Neus Bermejo, la nadadora Ona Carbonell, la diseñadora Ana Locking o la actriz María Pedraza. Casi 50 mujeres empoderadas que simbolizan, en palabras de la cantante, «la unión en la lucha de género».

Desde que entró a participar en ‘Operación Triunfo’, Aitana Ocaña destacó por su impresionante chorro de voz y por sus dotes interpretativas, lo que la llevó a conseguir el segundo puesto en la final de la novena edición del talent musical. A partir de finalizar el concurso su carrera ha sido meteórica, éxito tras éxito, la joven se ha hecho un nombre en el mundo de la música hasta el punto de haber sido la asesora de David Bisbal en ‘La Voz Kids’ el año pasado.

Continúa imparable y, además de estrenar este multitudinario videoclip feminista, Aitana anunciaba recientemente que comenzará su nueva gira el próximo 1 de julio en Barcelona. Un tour que durará hasta el mes de diciembre y con el que recorrerá la mayor parte de la geografía española y en la que ‘Ni una más’ formará parte de su repertorio.

«Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy. Sintiéndome insegura y, aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable», dice la primera estrofa del tema. «Ya no quiero pretender que es normal sentirse así. Ya no volveré a ignorar el silencio tras de mí. Sí, callarnos no va a cambiar las cosas, sabes que esa es la realidad».