La Red lo ha hecho posible. Aitana y Katy Perry, juntas ya es una realidad. Debido a la crisis sanitaria actual que azota todo el mundo, las artistas no han podido verse todavía en persona pese ha haber realizado su primera colaboración juntas. Sin duda, una de las grandes sorpresas musicales que dejó del 2020. Por lo tanto, la grabación del remix ‘Resilient’ y su correspondiente videoclip se hizo por separado y gracias a las nuevas e innovadoras tecnologías se pudieron unir las dos partes. Hace unas horas, las cantantes charlaban a través de un directo en Instagram en el que ambas mujeres no dejaron de halagarse y admirarse mutuamente.

Instantes antes, la exconcursante de ‘Operación Triunfo’ 2017, ya anunciaba el esperado reencuentro con la recién mamá primeriza. En su cuenta oficial de Twitter escribió: «Estoy de los nervios, no tengáis en cuenta mi inglés”. Sin embargo, una vez se inició el famoso directo que no dejó de recibir más y más usuarios a cada minuto, Aitana demostró su gran destreza con la lengua inglesa, pero eso no es todo porque Katy Perry sorprendió también hablando español. «¡Hola! ¿cómo estás?», le dice Aitana a lo que responde la californiana: «¡Muy bien, ¿y tú?!».

Lo mejor de todo es que durante la videollamada se pudo palpar la complicidad y admiración que se tienen tanto Aitana como Katy Perry tras haber trabajado juntas por primera vez, aunque haya tenido que ser en la distancia debido a las medidas de seguridad impartidas por la Covid-19.

Es necesario mencionar que este encuentro que ha reunido a más de 60.000 personas se debe a una propuesta patrocinada por Coca Cola con el lema ‘Open To Better’, con el que pretende animar a los jóvenes a ver la vida de una manera más positiva y sacar lo mejor de sí mismos en distintas situaciones que les puedan ir ocurriendo. Dicha conexión se anunció a principio de semana, por lo que los fans de ambas artistas esperaban ansiosos poder verlas charlas con la naturalidad que lo han hecho.

Hace una semana, Katy Perry que deslumbró en la toma de posesión de Joe Biden interpretando el tema ‘Fireworks’, también ha confesado que tiene muchas ganas de viajar a Madrid cuando las condiciones sean favorables, pues le encantaría compartir escenario con Aitana. Mientras hablaban, la pareja de Orlando Bloom no dejó de piropear a Aitana por su manera de cantar y de transmitir con su música. Sin ir más lejos, Perry admitió durante la conexión que los ojos de la pareja de Miguel Bernardeau tienen mucha verdad, que era una joven con mucho talento. Entre los halagos se encontró uno en forma de agradecimiento hacia Aitana, y esque la intérprete de ‘Part of me’ quiso darla las gracias por la maravillosa colaboración que han hecho juntas. En Youtube ya han alcanzado más de 8 millones de visualizaciones, una cifra que demuestra que el talento unido de Katy y Aitana no tiene límites.

En dicho encuentro, tampoco faltó tocar uno de los temas que ha puesto el mundo patas arriba: el coronavirus. Son tiempos difíciles donde ambas han aprendido a valorar unabrazo, las reuniones familiares, los besos… Aitana, por su parte quiso dejar claro que durante estos meses ha aprendido que: «Las cosas más pequeñas son las más grandes en realidad». Katy Perry, añadió que la meditación es algo que le está ayudando mucho para poder sobrellevar de la mejor manera la pandemia que ha alterado la rutina de todos.