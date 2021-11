Cuando Kiko Rivera se sienta en un plató, lo hace para sincerarse al máximo. Pese a que el número de entrevistas que concede no sea muy elevado, el hijo de Isabel Pantoja logra acaparar toda la atención cuando decide confesarse frente a las cámaras. Y esto es lo que ha ocurrido en la última ocasión. El DJ ha sacado a relucir su franqueza en El show de Bertín, donde ha aprovechado para hablar de sus hermanos y contarle a Bertín Osborne en qué punto está la relación con ellos y con Isa Pi.

Cuando el marido de Irene Rosales protagonizó Cantora, la herencia envenenada, se produjo un claro acercamiento entre él y sus hermanos por parte de padre, Francisco y Cayetano Rivera. Y es que aunque los tres se llevaban muy bien, no fue hasta ese momento cuando tuvo lugar una amistad que a día de hoy permanece más consolidada que nunca y, de hecho, el propio Kiko no duda en presumirla siempre que puede. Prueba de ello es esta última entrevista, donde hizo referencia al día exacto en el que conoció a su hermano Cayetano. Fue en 1998, durante la boda de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, cuando ambos se encontraron por primera vez. Acompañado por su tío Agustín, el primo de Anabel Pantoja acudió al enlace en el que el diestro se le acercó diciéndole: “Soy tu hermano”. Unas palabras que dejaron al propio Kiko atónito y que, sin duda, marcaron un antes y un después en su vida. Tanto es así, que el hijo pequeño de Paquirri asegura que desde ese momento son uña y carne: “Desde ese día hasta hoy pocas veces me he separado de mi hermano Cayetano. De los tres, y que me perdonen Francisco e Isabel, es al que más quiero”, confesaba. Una declaración que no ha extrañado a sus seguidores en absoluto, ya que en varias ocasiones Kiko no ha tenido reparo en decir que Cayetano ha estado apoyándole en sus momentos más difíciles pese a la distancia.

Con quien no tiene una conexión muy fluida en este momento es con su hermana Isa. Si algo ha caracterizado la relación entre ambos a lo largo de los años son las continuas idas y venidas, protagonizadas por enfrentamientos televisivos que no han pasado desapercibidos. A día de hoy, la amistad entre ambos es prácticamente nula y el DJ así lo reveló en su última aparición en Sábado Deluxe, definiendo a la colaboradora de El Programa de Ana Rosa como un tanto “egoísta” al no haberse alegrado del reciente acercamiento entre él y la tonadillera: “La he perdonado, vida solo hay una y si tenemos la mínima posibilidad de ayudar a la familia hay que hacerlo. Si perdonamos a una novia, ¿no voy a ser capaz de perdonar a mi madre?”, explicaba, refiriéndose a Pantoja. Aún así, está dispuesto a tender puentes con su hermana y dar solución a sus rifirrafes, ya que admite que fue ella quien “trajo la felicidad” a la familia.

El momento más difícil

Dentro del plano amoroso, Kiko Rivera puede sentirse muy orgulloso de gozar de un matrimonio pleno junto a Irene Rosales, quien ha estado siempre a su lado ante cualquier adversidad. Pero en la pareja no todo ha sido de color de rosa, y así lo asumía el propio cantante en su entrevista, recordando el embarazo de su segunda hija en común con la excolaboradora: “El momento que estaba viviendo de mi vida era muy malo por el asunto de las drogas. Yo rechazo a mi hija que estaba en el vientre de mi mujer y no sentía nada. Cuando nació sentía rechazo por ella. No la cogí y no la quería y hoy en día la que más me quiere es ella. La vida me ha dado una lección. Ella ha sido la que me ha ganado a mí. Cuando mi hija vea esto ojalá me perdone por esa época tan mala”, reconoció.