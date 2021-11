Irene Rosales alza la voz. La colaboradora no se lo ha pensado dos veces ha intervenido en directo y en exclusiva en Viva la vida para explicar la verdad sobre el día de su boda. Y es que la sevillana no parece estar de acuerdo con la noticia publicada en La Razón, en la que se aseguraba que el matrimonio entre el hijo de Isabel Pantoja y la de Gines fue una farsa por parte del novio de la que también habría sido víctima la propia Irene.

Después de haber hecho unas breves declaraciones para su antiguo programa durante la tarde de ayer, Rosales ha querido participar hoy en Viva la vida vía streaming para poder explicar mejor su versión y la de su marido, a quien esta noticia no dejaba en muy buen lugar: “Me parece normal que se haga noticia de esto cuando alguien se entera, pero que sea noticia con la verdad, no con la mentira. No voy a permitir por nada del mundo, siendo mentira, que dejen a mi marido mal”, comenzaba. “Yo ya sabía que estaban buscando esta noticia desde hace un mes. Me llamaron el primer día que fueron al juzgado a buscar la partida de la fecha de mi boda, y a los tres días volvieron a ir para buscar la partida de nacimiento de mi hija Carlota. Sabía que era para enlazar las fechas, pero ahora me he dado cuenta de que era para meter la mentira de que yo me había dado cuenta el día que fui a registrar a mi hija”, declaraba Irene en directo.

La cuñada de Chabelita confiesa ser conocedora de este despiste en el papeleo matrimonial, y de hecho, asegura que fue ella quien le dijo a Kiko que pospusieran la entrega de estos documentos para otro día: “Me casé un 7 de octubre de 2016, y teníamos que llevar unos papeles previamente al juzgado porque no me daban fecha para casarme el día que quería, pero hubo un jaleo. Yo decidí decirle a mi marido que siguiéramos con esta fecha adelante y que cuando pasara la boda iríamos al registro sin ningún problema”, explicaba bajo la atenta mirada del resto de colaboradores. “Cuando íbamos a casarnos le dije a Kiko que empezáramos los trámites en el ayuntamiento donde vivimos, en Castilleja. Pasaron dos meses y estuvimos hablando para hacer el procedimiento, pero en esa fecha tuve un problema relacionado con mi padre. […] Mi preocupación estaba en el ámbito familiar, yo ya me sentía casada”, reflexionaba, haciendo referencia al problema de salud que su progenitor padecía por aquel entonces.

Irene Rosales continuó relatando su versión de los hechos remontándose hasta la entrada de ambos en Gran Hermano VIP. En ese momento, confirma que ya tenían fecha para oficializar su boda, pero tuvieron que cambiarla para cuando el reality finalizara: “No recuerdo ni el día que me casé en el juzgado firmando en el papel. […] Para mí, el día de mi boda es el 7 de octubre de 2016, y no he querido vender ninguna mentira, ni Kiko me ha engañado”, decía la esposa de Kiko, quitando importancia a una supuesta farsa que ya ha trascendido por todos los rincones de nuestro país.

Dentro de esta historia, lo que más ha irritado a la tertuliana es que se sobrentienda que el DJ la había engañado en el día más feliz de su vida: “Se da a entender que yo soy tonta, que no me entero de nada”, expresaba con cierto tono de seriedad.

Por su parte, Diego Arrabal intentaba poner entre las cuerdas a su compañera remontándose a unas declaraciones del cantante en su última entrevista a Lecturas. En ella, Kiko era contundente y aclaraba que él ya estaba casado días antes de que se celebrara su boda con la familia y los amigos, algo que ha resultado ser erróneo.

Rumores inciertos

Una vez aclarado y zanjado el tema por parte de Irene, Emma García aprovechaba su intervención para hablar sobre los rumores de una posible separación entre Kiko y su esposa. Unas habladurías que la colaboradora ya ha desmentido: “Al contrario, estamos muy bien, muy calmados. Él está teniendo mucho trabajo y se agradece, y estamos compartiendo muchos momentos y mucho tiempo libre con las peques, que también nos hacía falta, y con nosotros dos, que es fundamental”, declaró, disipando las posibilidades de ruptura.