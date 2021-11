Eugenia Martínez de Irujo está de celebración. La duquesa de Montoro cumple 53 años, y qué mejor manera de celebrarlo que acudiendo a uno de los eventos más especiales para ella. Como cada año, la Fundación Querer prepara una cena solidaria con el fin de recaudar fondos para su proyecto La música cura. Una gran iniciativa de la que Eugenia es madrina de excepción y donde ha coincidido con otros rostros conocidos como Natalia Rodríguez, Nuria Fergó o Belén Esteban.

Fue la noche del jueves cuando Eugenia se desplazó hasta El Jardín de la Máquina para demostrar una vez más su solidaridad. Allí fue donde la ex de Fran Rivera explicó a los reporteros en qué consistía el evento y cómo esperaba que funcionara: “Yo creo que va a ser una noche muy positiva en todos los aspectos, de hecho ha sido un gran éxito. Iba a ser una cena muy reducida y se ha tenido que cambiar el sitio porque no cabía tanta gente. […] Los españoles llevamos la solidaridad por bandera. […] Me he involucrado a saco”. Además, también aprovechó para desvelar cuál sería su próximo proyecto de cara a la primavera: “Tengo una cosa pendiente”, confirmaba, haciendo referencia a la pintura y a su nueva colección con Tous, muy enfocada hacia la sostenibilidad.

Hace unos días la hija de la duquesa de Alba se colocaba en el ojo del huracán al ser una de las grandes ausencias de la misa en homenaje a su madre, celebrada en la Hermandad del Cristo de los Gitanos en Sevilla. Una decisión a la que la hermana de Cayetano Martínez de Irujo no le ha dado mayor importancia, dando continuidad a su agenda según lo previsto. No obstante, parece encantada por la relación entre su hermano y su hija Cayetana, quien no dudó en acudir al tributo a su abuela: “Me encantó. […] La niña es mucha niña”, confesó, refiriéndose al abrazo entre tío y sobrina que ha conseguido acaparar titulares de todo el país.

Siendo muy cercana con los medios de comunicación, la aristócrata no tuvo reparo en mostrar su lado más personal desvelando algunos secretos, como su animadversión hacia los casinos: “No me gusta nada. Soy muy aburrida, bebo vino, me agarro pedillos, pero no juego. Juro que es algo que nunca me ha llamado la atención”. Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas para los allí presentes, que se rieron ante la naturalidad de la esposa de Narcís Rebollo, que se define como “disfrutona” ante este momento de felicidad plena en su vida.

Y es que a Eugenia parece estar sonriéndole la vida dentro del ámbito amoroso. Prueba de ello son sus continuas muestras de amor a su pareja, a quien adora como si del primer día se tratase: “Estoy loca de amor. Le admiro, para mí es top. Nunca lo pensé, pero he tenido una suerte…”, desvelaba, refiriéndose a él como el amor de su vida y planeando una futura fiesta de boda en la que asegura que todos sus hermanos estarán invitados.