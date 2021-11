Pese a su ausencia, la duquesa de Alba sigue más presente que nunca tanto en los medios de comunicación como en su familia. Cayetana Fitz-James Stuart fue una de las aristócratas más queridas de nuestro país. Y no es para menos, ya que su espontaneidad y su naturalidad la coronaron como una persona muy cercana que ha conseguido crear un recuerdo imborrable en la mente de todos. Por ello, el pasado domingo parte de su familia quiso rendirle tributo con una misa en su honor por el séptimo aniversario de su fallecimiento. Una cita a la que no faltaron ni su hijo Cayetano ni la sobrina de éste, que fue un gran apoyo para él: “La alegría de Tana, un detalle muy importante que haya venido”, agradecía.

Tres días después del bonito homenaje, Cayetano Martínez de Irujo reapareció en los Premios BMW de Pintura celebrados en el Teatro Real. Un momento de ocio en el que ha querido aclarar la importancia de la cita para él año tras año: “Creo que es lo normal una misa al año. Por mis padres se hizo durante treinta años en Loeches donde él estaba enterrado, por mi madre lo mismo. Es una cuestión personal, de compromiso y es lo mínimo que se merece”, explicó, lanzando una clara indirecta a sus hermanos, que no asistieron al tributo. No obstante, cuando los reporteros preguntan al jinete por el punto en el que se encuentra la relación con sus hermanos, prefiere echar balones fuera y no dejar nada claro: “Que no nos llevemos… no sé, lo sabes tú”, contestaba. Una reacción que deja entrever que pese a su distanciamiento con Carlos, Alfonso y Jacobo, cualquiera de ellos podía haber asistido al homenaje a su madre, organizado como es costumbre por el propio Cayetano: “Ya es una misa personal con ella. Es lo mínimo que se puede hacer por ella cuando por nuestro padre se hizo 20 años”, contestó él mismo. Pero dejando a un lado los rifirrafes, hace unos días el duque de Arjona fue honesto con sus hermanos y aseguró que se involucraron más en el acto que en otras ocasiones: “Este año he tenido por lo menos el apoyo de mi hermano Fernando y Eugenia para la misa y la esquela. No me siento tan solo”.

Aún así, quiso resaltar frente a las cámaras la alegría que supuso para él la aparición de su sobrina en la misa: “Estoy muy contento de que fuera. Demostró que es libre, independiente y que tiene personalidad”. Unas palabras que probablemente hayan llenado de alegría a la joven, que ya es uno de los pilares fundamentales de su tío. Prueba de ello es su última aparición pública a las puertas de la iglesia Hermandad de los Gitanos, donde ambos se fundieron en un fuerte abrazo.

Pese a las grandes ausencias en una fecha tan especial para los más allegados a la duquesa de Alba, entre los asistentes no podían faltar Alfonso Díez, Bárbara Mirjan y Carmen Tello, entre muchos otros que no quisieron perderse la emotiva celebración dedicada a la Duquesa.