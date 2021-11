Anabel Pantoja se viste de ‘Catwoman’ y bate todas sus marcas

La carrera de Anabel Pantoja como influencer es imparable. Después de haberse decantado por abandonar la televisión y su colaboración con Sálvame de manera temporal, a la sobrinísima de Isabel Pantoja parece irle de perlas en esta nueva etapa. Y es que tras haber confirmado que se sentía “ninguneada” en cada una de sus apariciones en el programa de Telecinco, la sevillana ha decidido hacer de las redes sociales su principal fuente de ingresos.

Con más de un millón y medio de seguidores en Instagram, la prima de Kiko Rivera se ha convertido en todo un icono y referente dentro de nuestras fronteras. Y no es para menos, porque si algo caracterizan todas y cada una de sus publicaciones es su positividad y su tendencia para animar a sus fans a apostar por el amor propio por encima de todo, dejando a un lado los complejos. Prueba de ello es su última foto. En ella aparece Anabel mucho más sensual que nunca, luciendo escotazo y demostrando que no hay nada mejor que quererse a sí misma.

Con un total look negro, la excolaboradora ha dejando a todos los usuarios de Instagram boquiabiertos combinando un pantalón de polipiel junto a un top satinado con pronunciadísimo escote. Una tendencia a la que la influencer se ha apuntado, demostrando que sigue muy de cerca las modas y poniendo el broche de oro a su elección con unos botines del mismo material que la parte inferior del conjunto. En cuanto al cabello, la prima de Isa Pi ha apostado por un peinado desenfadado con unas ondulaciones deshechas. Toda una declaración de intenciones que ha acompañado con una frase reivindicativa: “Cómete el mundo hoy, mañana llueve”.

La publicación de su último outfit no ha pasado desapercibida para algunos de los rostros más conocidos de nuestro país y para otros influencers, que no han dudado en dejar su huella a través de comentarios y con casi 120 mil me gusta en tan solo 15 horas. Estela Grande, Carlota Corredera, María Patiño, Rosa Benito o Nagore Robles han sido algunas de las chicas que han comentado el post de Anabel resaltando su faceta más sexy con piropos de todo tipo: “Mamma mía”, “Boooom”, “Pero qué guapa!!!”, han sido algunas de las palabras que las famosas han dedicado a Pantoja. Pero entre tanto halago no podía faltar Omar Sánchez. El marido de la protagonista de la imagen también ha dejado constancia de su amor por la influencer con dos emojis de corazones, dejando entrever que el recién estrenado matrimonio entre ambos va viento en popa.

Con sus seguidas apariciones en redes sociales, Anabel Pantoja confirma que está muy centrada en su trabajo y permanece ajena a cualquier tipo de polémica. Después de celebrar su esperadísima boda en La Graciosa, su primo le declaró la guerra por haberse dado el “sí quiero” tan solo dos días después del fallecimiento de su abuela. Una decisión que para el DJ no fue del todo correcta y así lo ha demostrado en diversas ocasiones, arremetiendo contra su prima al acusarla de “no tener ni oficio ni beneficio”.