Kiko Rivera da un paso atrás. El dj ha decidido dar una tregua en su particular guerra con Telecinco y se ha sentado esta misma noche en el plató de Sábado Deluxe para aclarar en qué punto está la situación con su madre. Y es que hace tan solo unas semanas, Sálvame hacía alusión a unas supuestas infidelidades del hijo de Isabel Pantoja hacia Irene Rosales. Unas acusaciones que no gustaron nada a Kiko, que aseguró que no volvería a participar en ninguno de los programas de la cadena. Una “promesa” que ya incumplió el pasado 4 de noviembre, cuando acudió a la casa de Secret Story para presentar su último single junto a uno de los integrantes de Los Rebujitos, tema que han bautizado como Te Necesito.

Fue en ese momento cuando Jorge Javier Vázquez recordó al cantante que esta cadena “era su casa”. Unas palabras que el hermano de Isa Pi parece haber tomado al pie de la letra, y durante esta semana comenzaron las negociaciones con La Fábrica de la Tele para ser el claro protagonista de la gala del Deluxe de este sábado. Un cambio de actitud repentino que viene después de que la misma productora le ofreciera sentarse en el programa el pasado 16 de diciembre. Un pacto que al parecer no llegó a nada ya que ambas partes no llegaron a un acuerdo económico.

La entrada de Kiko Rivera al plató de Sábado Deluxe ha conseguido dejar a todos boquiabiertos. Sin mediar palabras previamente, el hijo de la tonadillera cantó su nuevo single junto a Yerai Blanco, exintegrante de Los Rebujitos. El cantante hizo su actuación luciendo una sudadera azul de Kantora is mine, su nueva marca de ropa y toda una declaración de intenciones dedicada directamente a Pantoja. Y es que hace justo un año se estrenaba Cantora: la herencia envenenada, espacio en el que el primo de Anabel Pantoja pudo decir todo lo que pensaba tras haber descubierto algunos engaños protagonizados por su madre. Sus declaraciones supusieron un antes y un después en la relación maternofilial, que aunque parecía estar mejorando tras el fallecimiento de doña Ana, ha vuelto a caer en picado.

En el inicio de la entrevista dirigida por María Patiño, Kiko Rivera aseguraba haber pasado unos momentos de lo más difíciles en los últimos meses. El intérprete de Así soy yo tuvo que lidiar con la muerte de su abuela en un momento familiar muy convulso. El marido de Irene Rosales decidió ausentarse de la boda de su prima para pasar el velatorio junto a su madre, lo que a ojos del público parecía un nuevo acercamiento: “Fue un perdón sin palabras. Me siento culpable de no haber ido a ver a mi abuela durante este último año”, comenzó diciendo. Pero a día de hoy, el dj ha querido desmentir esta supuesta buena relación con Isabel: “Las cosas entre mi madre y yo no están tan bien como parece. Lo único que le he perdonado es lo económico”. Unas palabras que dejan entrever que el cantante había dejado a un lado los problemas económicos en un momento determinado, pero no había olvidado el daño que le había hecho la hermana de Agustín Pantoja.