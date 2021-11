La estrategia de Anabel Pantoja con la que se desmarca de Kiko Rivera

Anabel Pantoja y Kiko Rivera han iniciado un nuevo distanciamiento. El pasado mes de octubre la colaboradora de Sálvame se pasaba por el altar para darse el ‘sí, quiero’ con Omar Sánchez, después de haber tenido que posponer la boda en varias ocasiones. Sin embargo, el enlace estuvo marcado por dos acontecimientos. Uno de ellos fue la muerte de su abuela, doña Ana, motivo por el que tanto Kiko como Anabel tuvieron que regresar a Cantora. Sin embargo, el DJ tomó una decisión y habló con su prima para que suspendiera la boda y, aunque en un principio se aplazó, finalmente sí se llevó a cabo, pero con la ausencia del hijo de Isabel Pantoja, su mujer, Irene Rosales y sus dos hijas.

Este fue el principio del fin. A partir de ahí Kiko Rivera y Anabel Pantoja comenzaron a distanciarse. “Se acaba el fin de semana y empezamos el lunes con energía. Retomo mi vida. No he salido de casa. Necesitaba reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido. He tomado mis decisiones. No sé si serán correctas o no, pero son mías y nada más que mías. Con cero ganas. Destrozado de cuerpo y alma. La vida sigue, lo sé, pero cada uno lo vive a su manera, y es igual de respetable que otras decisiones», aclaró en sus redes sociales. Después concedió una entrevista a la revista Lecturas donde dijo que su prima y su hermana «no tenían oficio ni beneficio».

Sin embargo, Anabel ha optado por continuar su vida. Lejos de enzarzarse en un nuevo enfrentamiento con su primo Kiko, la colaboradora de Sálvame ha seguido como si nada. Ha seguido con sus compromisos profesionales y ha publicado cómo es su día a días después de pasar por el altar.

Siempre con una sonrisa, la sobrina de Isabel Pantoja ha tratado de evitar más conflictos familiares, pues a este se suma el que tiene Kiko con su madre, aunque han tenido un acercamiento tras la muerte de doña Ana. En este entramado también hay otra pieza clave: Isa Pantoja. La estudiante de derecho ha confesado tanto en El programa de Ana Rosa como en Sábado Deluxe que está molesta con su hermano, pero que por el contrario no pierde la esperanza de acercar posturas. Es por eso que por un lado se encuentra Kiko y por otro Anabel e Isa, quienes sí siguen mantiendo una buena relación.

Al margen de Kiko Rivera, Anabel e Isa Pantoja, la intérprete de Marinero de luces prefiere guardar silencio. Estrategia que lleva utilizando desde que se desató el revuelo familiar hace ya un año. ¿Se sentarán todos los miembros del clan para llegar al mismo punto? Por el momento, la brecha familiar se sigue haciendo cada vez más grande.