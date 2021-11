Kiko Rivera está a punto de realizar un movimiento de lo más inesperado. Va a acudir este jueves por la noche a Telecinco en mitad de su guerra con la cadena. Hay que recordar que el inicio del conflicto se sitúa a cuando Sálvame sacó a la luz una presunta infidelidad del Dj a su mujer Irene Rosales. Esto hizo que estallara públicamente contra algunos de los programas y que tomara la decisión de no aceptar las invitaciones. Pero, haciendo bueno el conocido refrán de donde dije digo, digo Diego, Kiko vuelve y no por Navidad, precisamente.

La cita será este jueves 4 de noviembre por la noche. El hijo de Isabel Pantoja estará presente en Secret Story. El objetivo no es conceder una entrevista, ni hablar de su vida privada, ni tampoco de en qué punto está la siempre complicada relación con su familia. Su presencia responde a fines comerciales ya que Kiko Rivera se tomará un respiro y por un día no será protagonista por asuntos íntimos sino por su música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko)

Se espera que el sevillano actúe dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, con los concursante del reality de Telecinco como público. Va a presentar su nuevo single, algo que le llena de ilusión puesto que desde que estallase la cordialidad por los aires el pasado mes, Kiko se ha centrado en su música, intentando que se hable de él solo por su profesión. Un deseo que no siempre ha conseguido.

Telecinco ha informado en una nota que el hermano de Isa Pantoja entrará a la casa donde conviven los protagonistas de La casa de los secretos en directo, quizá para presentar su tema Te necesito, que estrenó hace pocos días. Será la tercera vez que Rivera entre entre estas cuatro paredes. Las primera fue para concursar en solitario en el extinto Gran Hermano VIP y después para hacerlo en pareja, junto a Irene Rosales, para participar en GH Dúo, donde consiguió llegar a la final.

En medio de una negociación con La Fábrica de la Tele para volver a Sábado Deluxe a hablar de sus conflictos familiares, Kiko Rivera se descolgó con un contundente mensaje contra Telecinco tras deslizar que podría haber sido infiel: «Desde luego, chicos, estás perdiendo todo ya. Sé que estáis cortitos de audiencia, sé que vuestro programa se va al carajo. No me llaméis más, que no voy a ir. Pero no mintáis, anda, porque esa chica es la mujer del hombre que señalo, el dueño del hotel. Y sí, estaba tomándome una copa después de un día de composición. ¿Pasa algo?», escribió en Instagram. Tampoco perdió la ocasión de atizar a Socialité, dejándolo en mal lugar frente a Antena 3 y alguno de sus espacios.

Esta aparición de Kiko Rivera llega en un momento personal duro. Todavía no se ha producido el esperado reencuentro con su madre tras estar junto a ella en Cantora con motivo del fallecimiento de su abuela. Después llegaría el desencuentro con su prima Anabel y su hermana Isa. El músico ha encontrado refugio en su casa de Sevilla y en la compañía inestimable de su mujer. Además, recientemente ha sido galardonado con un premio que reconoce su música.