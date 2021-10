La verdadera razón por la que Kiko Rivera deja plantado a Telecinco

Es innegable que Kiko Rivera es uno de los protagonistas del mes. La muerte de su abuela, la boda de su prima y la reconciliación con su madre han convertido al sevillano en uno de los hombres más buscados, algo a lo que él ha respondido con un silencio que tan solo ha roto en la revista Lecturas -previo pago- para poner todo patas arriba y poner el punto de mira en las que hasta hace poco eran sus grandes apoyos, «Isa Pantoja y Anabel no tienen oficio ni beneficio», ha llegado a asegurar en las páginas de la publicación.

Apenas unos días después, este mismo miércoles, el dj ha vuelto a mover ficha para bloquear a todos sus detractores y vetar a Sálvame, según él por todas las cosas que se están diciendo contra él. Pero lo cierto es que el motivo de Kiko contra el programa de Telecinco es otro bien distinto. Según ha podido saber Look, Kiko Rivera tenía previsto romper su silencio este sábado 16 de octubre en Sábado Deluxe para protagonizar una de esas demoledoras entrevistas que acostumbra. Sin embargo todo se ha torcido y el hijo de Isabel Pantoja ha dejado plantado al programa de Telecinco. Y no precisamente por las informaciones que están sacado contra él sino porque no ha llegado a un acuerdo económico con la productora.

Tras los últimos acontecimientos que han sacudido su vida el hijo de Isabel Pantoja ha decidido hacer caja y pedir un caché mucho más elevado de lo que el programa suele y puede pagar. Una cifra superior a los 40.000 euros, según ha podido saber este medio. A cambio de esa elevadísima cantidad Kiko se sentaría a hablar del encuentro con su madre y del enfado con su prima Anabel Pantoja, pero ni aún con esas ha conseguido firmar el contrato y su reacción ha sido ir en contra de Mediaset.

«Desde luego chicos estáis perdiendo tono ya. Sé que estáis cortitos de audiencia, sé que vuestro programa se va al carajo. No me llaméis más que no voy a ir… Pero no mintáis anda, porque esa chica es la mujer del hombre que señalo y el dueño del hotel. Y sí, estaba tomándome una copa después de un día de composición, ¿pasa algo?», escribía a última hora del pasado miércoles a raíz de que Sálvame mostrara unas imágenes en las que aparecía junto a una joven en actitud cariñosa y que han hecho saltar las alarmas de una nueva infidelidad por su parte.

Un esperado cara a cara

Las preocupaciones no terminan ahí para Kiko Rivera. En apenas unos días, el próximo 10 de noviembre, tendrá que verse las caras con Ramón Calderón, que decidió demandarle después de que el músico le llamara «sinvergüenza» y asegurara que le había engañado con la herencia que le dejó su padre, Francisco Rivera Paquirri. «Me lo vas a tener que explicar en un juzgado», retó Kiko a Ramón en aquel Deluxe, quizá sin imaginarse que el que fuera gran amigo de su padre daría el paso al frente para defenderse de tales acusaciones.